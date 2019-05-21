【0.0 嚇茲招魂】恩地挑戰恐怖作　原著漫畫勁受歡迎媲美伊藤潤二

韓國恐怖電影《0.0嚇茲招魂》改編自2012年同名人氣漫畫《0.0 MHz》，繼上年上映的《瘋人院逐個捉》，又一套令韓國粉絲很期待的靈異恐怖電影，更獲得韓國網站DAUM網民評價9.7分的高分，至今一共連載了兩季，被網友大讚為「最恐怖的漫畫」，更有指這是繼日本恐怖大師伊藤潤二後，最佳的恐怖漫畫！

《0.0嚇茲招魂》預告一公開，網路上引起熱烈討論，在韓國方面已有1.8億的觀看量。（《0.0嚇茲招魂》劇照）

《0.0嚇茲招魂》由韓國女團Apink成員鄭恩地和韓國男團INFINTE成員李成烈擔正，同為兩人首次挑戰恐怖電影，戲中講述2人連同3名社團會員進行一連串探險活動，研究靈異現象之餘更會尋求與鬼魂溝通的方法，又會去到凶宅進行實驗，最後卻引來一連串無法停止的靈異事件，可謂鬼門大開，被一群未知的東西不斷襲擊他們！

恩地首次挑戰恐怖電影，未知有否向剛拍完《女哭聲》的成員孫娜恩交流呢？（《0.0嚇茲招魂》海報）

相信膽小的觀眾單看海報和預告都已經嚇得背脊發涼，戲名《0.0嚇茲招魂》中，「0.0 MHz」的意思其實是指當人的電波接近0.0 MHz時，就與鬼的電波十分接近，換句話說就是最有可能會遇見鬼魂！片中一隻「長髮鬼」的頭髮，穿過了恩地的眼睛，並以長髮緊箍她頸部，而她的眼角亦流出鮮血，正張開口大叫掙扎中。

《0.0嚇茲招魂》於去年8月31日完成全部拍攝，韓國方面將於5月29日上映。（《0.0嚇茲招魂》劇照）

就在漫畫的第一季開初，作者就以最常聽到的「被鬼壓」為題，來探究到底是有鬼，還是另一種說法「睡眠癱瘓症」（即大腦已經清醒，但不能控制身體）呢？其後，眾人更會嘗試不同的方法去「見鬼」。不過最令人感到驚訝的是，作者張作（音譯）在繪畫期間不知道是因為壓力太大還是其他原因，一度出現幻聽和幻覺！

韓國方面，《0.0嚇茲招魂》將於5月29日上映，有興趣想一同探究靈異空間的觀眾不妨先看看漫畫，為自己打個底，再入場看看電影還原了多少驚嚇位！

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