【阿拉丁】原來茉莉唔係戲中唯一公主？　7大特徴搵出隱藏公主

迪士尼真人電影《阿拉丁》（Aladdin）自23日上映後，不少迪士尼的戲迷都相繼入場觀看，獲不少好評，戲中人物更成為大家茶餘飯後的話題。 （以下含有部分劇透）

在迪士尼以往的劇情中，很多都是王子拯救公主的情節，不過近年來，無論動畫定真人電影都越來越多體現出公主（女性）的獨立，例如《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）中，喚醒Aurora（Elle Fanning飾）的不再是王子，而是Maleficent（安祖蓮娜祖莉飾）對她的真情；《魔海奇緣》（Moana）中Moana出海冒險，拯救族人；《美女與野獸》（Beauty and the Beast）中，Belle（愛瑪屈臣飾）在18世紀的法國有權選擇自己的丈夫等。

電影《阿拉丁》中，娜奧美史葛飾演的茉莉公主也是一位獨立自主的個性人物。（IMDb@《Aladdin》）

而在《阿拉丁》中，茉莉公主（娜奧美史葛飾）也是一位獨立自主、勇敢、有想法的個性人物，最終拯救了父親，成為阿格拉巴（Agrabah）王國的蘇丹（女王）。有趣的是，很多網友在討論觀後感時，發現阿拉丁才是一位真正的公主，如何印證？就要回到去年年尾上映的迪士尼動畫電影《無敵破壞王2：打爆互聯網》（Ralph Breaks the Internet）中，Vanellope被12位公主盤問的場景。在她自稱是來自Sugar Rush Von Schweetzes的公主之後，被Rapunzel、Cinderella、Elsa等詢問了幾個公主所具備的特徴：

1. 有魔法長髮（毯）

Rapunzel：你有魔法長髮嗎？（YouTube截圖@迪士尼影業）

點擊下圖睇其他六個特徴：

除了以上6個問題之外，其實公主們還遺漏了1個特徴，就是最後「嫁給了國王」，而阿拉丁最終也與做了阿格拉巴女王的茉莉公主完婚，完美符合了公主人設。第一，他雖然沒有魔法長髮，但有魔法飛氈，能帶他去任何地方。

阿拉丁進入洞穴後，在取得神燈之前，先拯救了被石頭壓著的飛氈。（微博@刷电影老太太）

點擊下圖睇其他6個符合真相：

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見到這一位「隱形公主」，網友們忍不住笑言「原來阿拉丁才是真公主」，也有網友表示：「迪士尼這個伏筆不知道是故意的還是偶然」、「父母雙亡出身貧賤，又憑藉美貌與純潔的心靈嫁給國王，這不是灰姑娘本人的劇情是什麼」、「恭喜迪士尼又多了一位新公主」等等，相當有趣。