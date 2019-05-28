【阿拉丁】茉莉公主Naomi公開瘦身秘訣　冇時間做運動都唔係問題

迪士尼真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）由26歲的娜奧美史葛（Naomi Scott）扮演茉莉公主，擁有印度和英國的血統，年紀輕輕又有甜美且異國風情的外表，身材好之餘又具線條美，究竟Naomi是甚樣保持好身材的呢？

Naomi Scott憑茉莉公主一角令更多人認識到她。（Naomi Scott IG圖片）

瘦身餐單公開

Naomi因為保持體重控制，所以在食方面會對自己比較嚴格，而她早前公開過自己三餐的菜單。

早餐：雞蛋（荷包蛋）、新鮮果汁、黑麥麵包或是煙燻三文魚

午餐：魚或雞肉，搭配意大利麵和沙律，或蛋白質食物

晚餐：熱量低和較輕盈的食物，如：三文治和一碗湯

細心的女生就會發現Naomi飲食都是以低熱量為主，例如瘦肉、蛋白、高纖和全穀物等等，能夠提供適當的能量供身體所需之餘，又不會吸收過多熱量令其轉化為脂肪。據知她時常親自下廚，將三文魚和椰菜花混在一起當作主菜，又或者會搭配雞一起吃，是種富有營養以及低熱量的飽肚食物。

Naomi偏愛水果和低熱量的食物。（Naomi Scott IG圖片）

很多女生認為減肥期間一定要忍口，甚麼都不應該食，但Naomi表示不會因為減肥而甚麼都不食，不少人在兩餐之間都會出現饑餓感，當然她也不例外，所以她在兩餐之間都會吃點零食，但就會選擇堅果、乳酪、水果等，最重要是能果腹且含熱量！

Naomi更會飲用排毒果汁。（Naomi Scott IG圖片）

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