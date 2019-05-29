【阿拉丁】迪士尼角色多數無媽媽　背後埋藏兩大原因勁有洋蔥

迪士尼《阿拉丁》真人版上映後大獲好評，當中飾演「茉莉公主」的娜奧美史葛（Naomi Scott）尤其吸引觀眾眼球，瞬間紅遍全球。 不少朋友都是看迪士尼動畫長大，所以一個個童話故事都充滿着回憶，但大家又有否留意到迪士尼世界中，很多角色都是沒有媽媽的？而原來這個設定，背後原因是有着滿滿的「洋蔥」。

1937年《白雪公主》是迪士尼首部經典動畫長片，也是美國電影史上第一部彩色動畫長片，大獲好評。（《白雪公主》海報）

多年來，看迪士尼的經典童話，除了一句聽了不下數十次的對白，「從此王子和公主過住幸福快樂的生活」，不知道大家有否留意，戲中有不少角色都是生於破碎家庭，主角多數都是沒有媽媽。

即睇迪士尼10個沒有媽媽的經典角色

+ 14 + 13 + 12

兩個原因注定公主們都冇媽媽

迪士尼動畫電影中，很多角色都是沒有母親，部分角色甚至是父母雙失，命運很悲慘。這種角色的設定，外界有兩個說法。曾經監製1991年動畫《美女與野獸》(Beauty and The Beast)、1994年的《獅子王》(The Lion King) 與執導2009年《黑魔女：沉睡魔咒》(Maleficent) 等電影的Don Hahn，在訪問中曾經透露箇中玄機。

一眾公主大部分都是沒有媽媽的，為何故事會有這個可憐的設定？（迪士尼圖片）

第一個原因是受片長所限

Don Hahn指出，第一個原因，是因為這些動畫電影片長通常只有80到90分鐘，但迪士尼很多作品的情節都與主角成長的過程有關。所以一場痛苦的經歷，間接能令孩子加速成長，變得成熟並對自己負責。或許正是這個原因，所以不只公主角色，就連小鹿的媽媽也不放過，殘酷地奪走小鹿班比媽媽的性命，令牠成長。

生於破碎家庭，有這樣設定其中一個原因，是希望故事能集中講述孩子成長的過程。（《無敵破壞王2：網路大暴走》劇照）

另一催淚原因跟華特媽媽之死有關

雖說電影是有片長的考慮，才打算將角色設定於一個無父無母的處境，但其實迪士尼的作品中，有更多作品是傾向將主角處於一個沒有媽媽的單親狀態。原來Don Hahn指這個設定很可能是跟華特迪士尼的背景有關，這個背後的原因更是相當悲傷。

華特迪士尼對於母親的離世，感到很自責。（GettyImages）

​華特曾送過一棟房子給父母

華特迪士尼（Walt Disney）一直與父母的關係良好，與爸媽同住。在《白雪公主》快將完成前，華特決定要買一棟房子給父母，報答兩老的養育之恩，當時的華特還未滿40歲。華特經過近20年在事業路上的奮鬥，經歷過大起大落，1937年《白雪公主》上映，票房大賣，趁着當時是母親Flora call Disney的 70 歲大壽，又是父母結婚50周年的紀念，所以華特送上了一棟房子給父母。

當年華特迪士尼因為《白雪公主》登上雜誌封面。（影片截圖）

母親搬進新居後不久意外身亡

怎料新居入伙之後，華特的母親就發現家中的暖爐傳出有點奇怪的臭味，雖然找過技工來檢查，但就在搬進去不夠一個月，家中就發生氣體洩漏意外。最後華特的父親送院搶救，成功保住生命，但他的母親就因為意外身亡了。Don Hahn深信正正是因為失去母親的傷痛，即使事情是純粹一件意外，華特仍感到很自責，覺得是自己責任。但華特似乎從此就避談此事，甚至將其視為禁忌，導致在之後的故事中偏向將角色，設定於一個沒有媽媽的狀態，對母親這角色有所忌諱。