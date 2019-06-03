【沒有你的生日會影評】與世越號遺屬面對失去　催淚爆點留在後頭

2014年4月16日，對於南韓人來說是不能忘記的一天——這天從仁川港駛往濟州島的世越號，途中因高速航行而失控，發生「世越號沉船事件」。此事震驚全球，總罹難人數更高達304名，當中更涉及250名正在畢業旅行的學生，令人傷感。是夜觀看這部由薛景求與全度妍二人於銀幕上再度合作的作品，以此事作為藍本，寫下了一個感人的故事。《沒有你的生日會》（생일）沒有刻意的煽情，藉淡然平實的鋪陳，流露細膩動人的故事。

《沒》片故事發生在2016年，鄭仲日（薛耿求飾）帶着沉重的心情，從越南回到南韓，尋找多年沒見，已搬家的妻子朴順南（全度妍飾）和女兒鄭藝秀（金寶敏飾），可是並沒有找到她們。一天，仲日的好友帶他尋找藝秀，可是她對仲日毫無印象，經相處後才漸漸對他改觀，然而藝秀卻一直瞞着順南跟仲日相處。仲日身在外地工作的時候，順南跟藝秀及長子秀浩（尹燦榮飾）過着快樂的生活，可是2014年4月的沉船意外，導致順南過着沉鬱孤獨的生活，順南與仲日的婚姻面臨危機，順南的腦海裡就只有秀浩的片段。為了讓順南走出陰霾，仲日決定為秀浩舉辦一次生日會，讓大家與他們重新認識秀浩，永遠懷念他…

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「世越號沉船事故」令當時南韓處於沉重低潮悲痛的時期，縱使事件中的船長被判終身監禁，但仍彌補不到家庭的傷痛。事隔五年後，南韓導演李宗彥透過罹難者家屬的角度出發，以故事的形式，描寫他們對於至親去世後，所面對的沉痛壓抑。電影以鄭仲日乘坐飛機回南韓作開端，卻沒有交代為何他在外地回到南韓。而當他回到家時，在家中的順南只是望着閉路電視中的他，但卻沒有開門給丈夫的動機，令大家疑惑他們二人的夫妻關係，為何會變得陌生。

接着，電影並沒有即時交代他們倆關係瓦解的原因，亦沒有刻意着筆於沉船事故，卻從仲日與藝秀兩父女之間的感情開始舖排，從陌生漸漸相識，他們的父女感情慢慢地建立。這時，仲日走進自己的「家庭」裡，但是順南卻仍然不能接受仲日。到了故事的中段，就開始着重講述秀浩因兩年前的沉船意外身亡後，仲日不在順南的身邊，她的心理一直備受壓抑，難以走出心裡的陰暗，鬱結久未解開，並與女兒的感情反覆，心理難以平復，縱使其他死者的家屬希望把他帶走傷痛，但是她仍選擇逃避，其實是不希望接受現實。

縱使其他死者的家屬希望把他帶走傷痛，但是她仍選擇逃避，其實是不希望接受現實。（《沒有你的生日會》劇照）

電影的前半段以平實的手法，描寫仲日、順南與藝秀三人之間的關係矛盾。沉船事故發生後，雖然死者的親屬難以走出沉痛的心情，但是他們嘗試以不同的方式把事情沖淡，可是順南卻沒有參與其中，仲日卻沒有回到南韓，二人彷似是在逃避；影片的後段則開始着重描寫仲日與順南二人為何一直難以抽離這份沉重的心情，他們嘗試面對事實，但是鬱結仍然未能解開。仲日想藉秀浩的生日會，讓大家和自己的家庭，重新認識面帶笑容的秀浩，最終仲日與順南在秀浩的生日會中，他們終於釋懷，重投生活。

仲日想藉著秀浩的生日會，讓大家和自己的家庭，重新認識面帶笑容的秀浩，最終仲日與順南在秀浩的生日會中，他們都被釋懷，重投生活。（《沒有你的生日會》劇照）

無疑，整部作品的節奏比較緩慢，幾乎沒有很明顯的起伏，影片主要是以順南作第二身的描述，從她的心情描寫，漸漸帶出仲日沒有回家的原因。他們二人心裡一直地糾結，作為觀眾也被這份情緒觸動到。這份緩慢的節奏，幾乎到了最後的部份才有很大的變化，生日會的一場，仲日與順南開始時仍然帶着一點的笑容，掩飾心裡的傷痛，但是當他們看着正在播放秀浩舊日的照片之時，順南的傷痛突然爆發，一直地哭，身為觀眾也難以駕馭這份情緒，跟着她一起哭。哭泣過後的順南，心裡的鬱結解開之時，一直堅忍的仲日，後來亦忍不住地痛哭起來，而安慰他的人，就是一直被安慰的順南，安慰與被安慰的身份對調，讓順南明白到自己當初的心情，其實是旁人難以理解的。

《沒》片是導演李宗彥的首部執導電影作品，縱使節奏調子緩慢，但是整體的結構顯得完整流暢，感動真摯。其實，這類取材於真實事故的故事，確是不易處理，尤其是會害怕導演刻意的煽情（這也是韓片一貫的格調），失去電影的寫實。幸而，導演整體的執導技巧恰到好處，沒有很刻意過份的感情煽動，觀看時也慢慢地感受事件中失去摯愛的傷痛。觀看電影的時候，刻下也發現電影一直都沒有提過「世越號」，甚至是沒有任何新聞的片段，唯一提及的是秀浩跟順南最後短訊的日子，是2014年4月16日，這大概也是導演不想刻意提及日子，而有這樣的安排。

《沒》片是導演李宗彥的首部執導電影作品，縱使節奏調子緩慢，但是整體的結構顯得完整流暢，感動真摯。其實，這類取材於真實事故的故事，確是不易處理，尤其是會害怕導演刻意的煽情（這也是韓片一貫的格調），失去電影的寫實。幸而，導演整體的執導技巧恰到好處（《沒有你的生日會》拍攝花絮）

此片是兩位主角薛景求與全度妍繼2011年於《求偶一支公》後再次的合作，前者二人演繹一部甜蜜溫馨的愛情電影，今次則演一部心情沉重的劇情故事。二人演出都具有水準，兩者分別演繹到角色的內斂神髓，層次分明，在生日會的一場，他們同時把角色內裡的沉鬱展現出來，全度妍痛哭的一刻，即時想起她在《密陽》的一場戲，無獨有偶，兩個故事中全度妍演出的角色相近，難免會被勾起；薛景求那份含蓄的神情，跟《薄荷糖》中的他又有幾份相近，此片中的角色讓他們二人有不少的發揮。除了他們之外，片中飾演幼女的藝秀，是曾演出《白小姐》的金寶敏（飾演童年的白尚雅），同樣演出精彩，她那自然真情的演出，逗得可愛歡喜。

《沒》片雖然是一部講述關於事故發生後，家屬如何面對當下眼前生活的作品，但是電影中卻沒有刻意地講出任何跟事故的相關字語，亦沒有明顯的故事主線敘述，猶如是在觀看紀錄片般。縱使… 去世的人已經離開，但是他們依然是活於朋友與家人的心坎中。如何從悲傷中走出陰霾的籠罩、無論人生中出現何等的傷痛，都希望把心裡的創傷抹走，繼續尋找人生的曙光。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】