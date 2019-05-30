【再見亦是狗朋友2】無論狗狗貝利幾次輪迴　都會忠心搵返女主人

延續上一集美國溫情電影《再見亦是狗朋友》（A Dog's Purpose），5月30日將會上映第二集《再見亦是狗朋友2》（A Dog's Journey），改編自暢銷小說作家布魯斯卡梅倫（W. Bruce Cameron）的同名原著，講述了狗狗經歷多次輪迴冒險後，再度去到主人身邊繼續陪伴他的故事，不過今集則略有改變，主角狗狗貝利今集將會成為伊雲的孫女思希的守護神！

貝利跟伊雲約定會在他過世後，會守護他的孫女思希。（《再見亦是狗朋友》劇照）

貝利扮演人類最好的朋友以及最忠心的守護神，牠一直陪伴思希成長，由BB到童年，去到少女時代，貝利以不同的身分陪伴在她左右，一直給予她愛與關懷。而且無論轉世多少次，牠仍不求回報地對思希付出，為喜愛狗狗的您呈獻另一個溫馨又感人的故事。

貝利從小陪伴思希長大。（《再見亦是狗朋友2》劇照）

故事中總共有4隻狗狗，貝利、莫莉、大隻狗和麥斯，後3隻狗狗皆為貝利的轉世，各有好動、熱情又可愛的特點，而女主角思希因為在年少時缺乏母親的照顧，然而她的人生不斷遇上貝利轉世而成的不同狗狗，令她真正感受到人狗之間最真摯的愛。

（《再見亦是狗朋友2》劇照）

另外《再見亦是狗朋友2》的原著作者兼電影編劇卡梅倫表示，其實這一系列故事的靈感來自他和妻子窩心溫馨的經歷。當兩人仍在交往時，女方痛失愛犬，而他為了安慰女朋友，於是編作出一個關於狗狗不斷輪迴重生再重遇主人的故事。卡梅倫妻子回想此事仍表現出感觸良多：「他用了90分鐘一邊駕車一邊訴說這個故事。我哭得不能自已，但我帶著淚告訴他：『這個故事能好好地安撫他人。你一定要把它寫成書。』」最後《再見亦是狗朋友》成為感動全球數百萬讀者的暢銷小說，其後再將此拍成電影。

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《再見亦是狗朋友2》預告