《阿拉丁》成北美票房冠軍　勁賺破八千萬美元全靠動畫版帶挈？

由佳烈治（Guy Ritchie）執導的真人版《阿拉丁》（Aladdin）票房表現驚人，原本迪士尼預計北美將創下7500到8500萬美金的票房，結果上映三天內就達到8610萬美金，使《阿拉丁》立刻躍升為今年開票表現第三高的電影，僅次於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）高得嚇人的3億5700萬的開票成績以及《Marvel隊長》（Captain Marvel）的1億5300萬美元。

真人版《阿拉丁》票房表現驚人。（《阿拉丁》劇照）

當初動畫版推出時，《阿拉丁》可是在全球創下高達5億200萬美元的票房成績。所以這次大家都很關注，到底真人版《阿拉丁》有沒有可能勝過動畫版？但別着急，至少神燈精靈已經讓阿拉丁在首週贏過復仇者、「殺神」奇洛李維斯以及比卡超了。

67%觀眾：很滿意《阿拉丁》

根據Comscore的觀眾滿意度調查顯示，有67%的觀眾表示他們絕對會向朋友們「推薦這部電影」。值得一提的是，有39%的觀眾表示對動畫版《阿拉丁》的情懷，是他們來觀賞電影的原因。Comscore的媒體分析師Paul Dergarabedian就表示：

高達22%的觀眾表示自己絕對會再二刷，比一般電影的14%高出許多。

點圖重溫動畫版《阿拉丁》精彩畫面▼

+ 8 + 7 + 6

根據Comscore的估計，今年北美陣亡將士紀念日的4天連假，電影總票房將達2億2600萬美元。但仍然會比去年低了180萬美元左右，因為去年《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）創下1億300萬美元的優異票房。而近年四天連假票房最高的一年為2013年，有《狂野時速6》（Fast and Furious 6）的加持。

《韓索羅：星球大戰外傳》去年創下1億300萬美元票房。（《韓索羅：星球大戰外傳》海報）

迪士尼的發行總監Cathleen Taff表示：「今年陣亡將士紀念日週末的總票房，主要是來自表現超乎預期的迪士尼《阿拉丁》真人版電影，本片成功吸引大量影迷前來觀賞。《阿拉丁》的表現讓我們很滿意，接下來幾週內票房應該也能維持水準，因為即將正式進入暑假檔期。」

票房排行榜爭奪戰？

除了第一名將會是《阿拉丁》之外，第二名應該為Lionsgate的《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum），這部電影在上映首週就創下5680萬的驚人票房，第二個周末則是帶來3050萬美元的成績，看來奇洛李維斯魅力不減，仍然吸引大量粉絲朝聖殺手傳奇；《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）則跌至第三名。

《復仇者聯盟4：終局之戰》北美票房則跌至第三名。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

而華納兄弟上映第三週的《POKÉMON 神探Pikachu》（Detective Pikachu）被預測最後將以1700萬美元的成績拿下第四名。超萌的小精靈適合全家大小一起觀賞，因此北美累計票房將有機會達到1億2000萬。最後，Sony Pictures所推出的驚悚恐怖電影《魔童》（Brightburn）以及青少年喜劇電影《Booksmart》分別佔了票房排行榜第五名、第六名。

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+ 6 + 5 + 4

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