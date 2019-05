【阿拉丁．影評】童年回憶返哂嚟！燈神造型崩壞一樣睇到眼濕濕

1992年的動畫原版《阿拉丁》(Aladdin),我是在我堂姐家看的錄影帶,很是着迷阿拉丁騎着魔毯,伸手望向茉莉公主(Princess Jasmine),問她一句話,那是最深最深的溫柔告白。

妳相信我嗎?Do you trust me?

1992年的動畫原版《阿拉丁》絕對是一代經典。(動畫版《阿拉丁》劇照)

阿拉丁騙她是王子;茉莉騙他是平民。但在伸出手的那一刻,他們之間只有相信,毫無保留的愛一個人,願望才有了實現的可能。阿拉丁與茉莉公主後來怎麼了呢?

在看過《魔王回歸》(The Return of Jafar)、《阿拉丁與盜王至尊》(Aladdin and the King of Thieves)之後,我仍期待《阿拉丁》的故事到來,連「精靈」Robin Williams都離開這個世界了,但是夢想還在。

所有的夢想與願望,來到了2019年。

《阿拉丁》找來英國名導佳烈治(Guy Ritchie),將他的街頭文化帶入阿拉丁(Mena Massoud飾)這號人物,但我覺得佳烈治真正着迷的是神燈精靈(韋史密夫飾演),就像我們每個喜歡Robin Williams的影迷一樣,活潑又熱情,為朋友做出種種努力,後來在我們的人生裏面,遇到了好幾個猶如神燈精靈的存在,不用擦拭神燈,他們就會出現長相左右。

這個由韋史密夫扮演的燈神真人版造型剛曝光時被網民鬧爆。(《阿拉丁》劇照)

佳烈治的快狠準,任性到極點的蒙太奇剪輯完全體現在神燈精靈身上,其中有一段精靈發覺被阿拉丁所騙,要求電影倒帶,另有一段阿拉丁扮演的假王子登場的華麗遊行,完全就是佳烈治才會有的淒厲剪接,他帶入了技術,但礙於迪士尼的闔家觀賞風格,其他部分都仍套用迪士尼的公式。

真人版《阿拉丁》由英國名導佳烈治執導。(Getty Images)

但仔細想想,迪士尼電影多年以來的奇幻景況,不也是一種神燈的展現,帶領我們實現各種可能的願望,阿拉丁出身卑微,在因緣際會之下拿到了神燈,但他最後抱得美人歸,成為了自己想要成為的人。茉莉公主一改原版結局最後成為了蘇丹(The Sultan),她也沒有許願,她是真心愛着她的子民。

「茉莉公主」Naomi Scott的演出獲不少影迷大讚。(《阿拉丁》劇照)

即使《阿拉丁》的故事依舊沿襲於1992年版,故事基本上並無差異,但我還是在〈A Whole New World〉出現的那一刻給感動了,這麼多年以來,一個更好更嶄新的世界沒有出現,但是感動卻依舊在,我們的世界沒有神燈,但是有愛。

我曾對着電視機,對着錄影帶許下的三個願望,都沒有實現。

但是我還在一直努力,得其所愛,獲其所愛,神燈精靈曾解說願望的規則,不能讓死人復活,不能讓一個人愛上另一個人,不過這故事卻總是能夠更偉大,完成了更不可能發生的事,就是在這二十餘年持續感動着每一個人。

