【阿拉丁．影評】童年回憶返哂嚟！燈神造型崩壞一樣睇到眼濕濕

1992年的動畫原版《阿拉丁》（Aladdin），我是在我堂姐家看的錄影帶，很是着迷阿拉丁騎着魔毯，伸手望向茉莉公主（Princess Jasmine），問她一句話，那是最深最深的溫柔告白。

妳相信我嗎？Do you trust me?

1992年的動畫原版《阿拉丁》絕對是一代經典。（動畫版《阿拉丁》劇照）

阿拉丁騙她是王子；茉莉騙他是平民。但在伸出手的那一刻，他們之間只有相信，毫無保留的愛一個人，願望才有了實現的可能。阿拉丁與茉莉公主後來怎麼了呢？

在看過《魔王回歸》（The Return of Jafar）、《阿拉丁與盜王至尊》（Aladdin and the King of Thieves）之後，我仍期待《阿拉丁》的故事到來，連「精靈」Robin Williams都離開這個世界了，但是夢想還在。

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所有的夢想與願望，來到了2019年。

《阿拉丁》找來英國名導佳烈治（Guy Ritchie），將他的街頭文化帶入阿拉丁（Mena Massoud飾）這號人物，但我覺得佳烈治真正着迷的是神燈精靈（韋史密夫飾演），就像我們每個喜歡Robin Williams的影迷一樣，活潑又熱情，為朋友做出種種努力，後來在我們的人生裏面，遇到了好幾個猶如神燈精靈的存在，不用擦拭神燈，他們就會出現長相左右。

這個由韋史密夫扮演的燈神真人版造型剛曝光時被網民鬧爆。（《阿拉丁》劇照）

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佳烈治的快狠準，任性到極點的蒙太奇剪輯完全體現在神燈精靈身上，其中有一段精靈發覺被阿拉丁所騙，要求電影倒帶，另有一段阿拉丁扮演的假王子登場的華麗遊行，完全就是佳烈治才會有的淒厲剪接，他帶入了技術，但礙於迪士尼的闔家觀賞風格，其他部分都仍套用迪士尼的公式。

真人版《阿拉丁》由英國名導佳烈治執導。（Getty Images）

但仔細想想，迪士尼電影多年以來的奇幻景況，不也是一種神燈的展現，帶領我們實現各種可能的願望，阿拉丁出身卑微，在因緣際會之下拿到了神燈，但他最後抱得美人歸，成為了自己想要成為的人。茉莉公主一改原版結局最後成為了蘇丹（The Sultan），她也沒有許願，她是真心愛着她的子民。

「茉莉公主」Naomi Scott的演出獲不少影迷大讚。（《阿拉丁》劇照）

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即使《阿拉丁》的故事依舊沿襲於1992年版，故事基本上並無差異，但我還是在〈A Whole New World〉出現的那一刻給感動了，這麼多年以來，一個更好更嶄新的世界沒有出現，但是感動卻依舊在，我們的世界沒有神燈，但是有愛。

我曾對着電視機，對着錄影帶許下的三個願望，都沒有實現。

但是我還在一直努力，得其所愛，獲其所愛，神燈精靈曾解說願望的規則，不能讓死人復活，不能讓一個人愛上另一個人，不過這故事卻總是能夠更偉大，完成了更不可能發生的事，就是在這二十餘年持續感動着每一個人。

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】