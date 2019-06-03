【三五成群20周年】上映隔十年才爆紅　「神仙B」對白成網民經典

一部電影成為經典，不一定要高昂製作費或豪華卡司，港產片《三五成群》在1999年上映時，只是一部寂寂無名的低成本製作，想不到相隔近10年後，因其中一個場景而在網上爆紅，重溫之下才發現這是一部「蔗渣價錢拍出燒鵝味道」作品。 電影踏入20周年，不妨回顧一下「廿八座大王」與「神仙B」的精彩對話。

戲中呈現童黨欺負人的招數相當出位。（《三五成群》電影截圖）

《三五成群》改編自1997年秀茂坪童黨燒屍案，講述來自單親家庭的「大王」與「阿必」，與其他屋少年屋邨少年組成童黨，平日愛欺負輕微智障中年男子「三叔」，並霸佔其住宅成聚腳地，與「三叔」友好的「阿雞」勸對方報警，被「大王」等人發現後活生生打死，更放火燒屍，最終各人須為自己的罪行負責。

李健仁飾演輕微智障的「三叔」亦相當出色。（《三五成群》電影截圖）

電影由《霸王花》系列的錢昇瑋執導，由於成本甚低，硬件上頗為粗製濫造，票房只有19萬元。但劇本及演員絕不遜色，角色背景、相關事件都跟足真人真事，一眾年輕演員的表演亦相當貼地，扮演「大王」的宋本中演戲經驗最豐富，可謂由頭帶到落尾，而演過《喜劇之王》的林子善、《新古惑仔之少年激鬥篇》的余家豪，以及夾著「張栢芝細佬」名義入行的張豪龍等，扮演不同性格的童黨，亦都入型入格。

一眾童黨殘殺「阿雞」的過程看得人心驚膽顫。（《三五成群》電影截圖）

不過，令《三五成群》相隔多年後爆紅的，絕對要歸功於「神仙B」，本身是動作替身演員的蔡堅成，因這個角色而廣為人知，「神仙B」是屋邨黑幫頭目，因被「大王」踢波省中而發難，連番侮辱「大王」，令其性格更走向極端，深信用暴力及招攬更多手下，就可以征服世界。

「神仙B」與「大王」的對話亦成為潮語，「俊？邊X度俊呀？」，令一眾叫「阿俊」的人變成笑話，蔡堅成曾受訪指當年拍攝時自行加上粗口，令角色更入型入格，就算只是個跑龍套，都對表演有要求，而這份堅持亦令他在影迷心目中留下深刻印象。

重溫大王VS神仙B精彩場面

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影迷都好想「大王」宋本中出山拍戲。（資料圖片）

相隔多年，片中大部份演員都要改行，還在電影圈的宋本中已轉戰幕後，成立「影視兄弟製作公司」當導演，年前拍了《反黑》大受歡迎。前年《三五成群》舉行特別放映會，飾演「蕃薯」的余家豪亦有出席，並透露早已轉行，一同現身的蔡堅成就話曾轉職的士司機，去年復出拍攝王貽興執導的劇集《VR驅魔人》。