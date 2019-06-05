【哥斯拉II】係正義嘅朋友、定地球破壞王？哥斯拉65年游走忠奸！

日前上映的《哥斯拉2：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters），以極為強勢的姿態佔據了內地票房榜的首位，給持續低迷的電影市場升了溫。 對於《哥斯拉2》，市場普遍看好。畢竟自從《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame的觀影浪潮退去之後，市場渴求大片已經很久了。看來真人版《阿拉丁》（Aladdin）沒能做到的事，要靠《哥斯拉2》來完成了。

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按圖看《哥斯拉2：王者巨獸》精彩劇照▼

哥斯拉，不只是怪獸打架

「看怪獸打架，打得夠爽就OK了」——對於這部《哥斯拉2》，觀眾的普遍看法就是「一部打來打去的爽片」。然而哥斯拉最初的形象和大眾的認知之間存在不小的偏差，相比如今更具娛樂性的展示，哥斯拉在誕生之初是在探究一個很嚴肅的命題。

1954年，美國在馬紹爾群島比基尼環礁（Pikinni Atoll）進行了一場氫彈實驗，誤傷了日本的金槍魚漁船「第五福龍丸」號，隨後因為此次核實驗導致了日本海域水產污染。這是繼廣島、長崎之後日本第三次遭受核危害，而電影史上的首部哥斯拉電影正是誕生於同年。

在由日本東寶公司拍攝的怪獸電影《哥斯拉》中，哥斯拉被描繪為一個因為受到核輻射而擁有超能力的怪獸。因為大海被核輻射污染而導致變異生物產生，這種奇特的幻想其實反映了日本國民二戰以後潛意識裡的「核恐懼」。從誕生之初，環保和反戰就成為了哥斯拉電影的主要命題。

1954年版的哥斯拉形象（《哥斯拉之誕生》劇照）

在大背景上來看，哥斯拉系列和最近大熱的美劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）是一致的，只不過一個講人類，一個談怪獸，都是借着核洩漏做文章。無論人類還是怪獸，在核輻射面前，眾生平等。

作為一個島國，日本地處火山地震帶上，頻繁的自然災害猶如一種破壞他們生活的怪獸。哥斯拉這個每次都從海裡鑽出來，並且和地震、海嘯聯繫在一起的怪獸，其實就是日本對於自身地緣環境的投射。2011年福島核電站的核洩漏，再次撩撥日本人心中的「核恐懼」，提醒人們電影和現實之間的微妙關係。

2016年《真．哥斯拉》政治意味濃重▼

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在2016年最新一版的《真．哥斯拉》（Godzilla Resurgence）中，哥斯拉只是一個引子，這部怪獸電影完全被改造成一部政治電影。這部電影探討的是，在面臨一個空前的危機事件時日本政府的運作機制。它沒有哥斯拉電影以往的幻想元素，反而更像一部現實主義電影。《新哥斯拉》還探討了微妙的美日關係，總而言之，哥斯拉電影裡的政治元素從幕後來到了台前。

時好時壞的哥斯拉

雖然怪獸一直是不少觀眾的「High點」所在，但像哥斯拉這樣長壽的系列怪獸電影真的不多見。自1954年至今，已有35部打着哥斯拉旗號的電影問世，但哥斯拉的形象在這幾十年裡卻是左右搖擺，有些模糊。

形似恐龍，對於城市破壞力極大，這是哥斯拉給人的最初印象。但是隨着電影的系列開發，加強電影的娛樂性在所難免，於是哥斯拉的形象也變得愈發多樣。在1964年的《戰龍哥斯拉之三大怪獸》（さんだいかいじゅう ちきゅうさいだいのけっせん）中，哥斯拉第一次挺身而出，為了保護人類而和反派怪獸大打出手。

這其實很好理解，哥斯拉誕生之初，日本百廢待興，面對搖擺不定的時代，哥斯拉成為一個反面形象最能販售恐懼，抓住人心。可隨着六七十年代日本經濟的發展，哥斯拉的形象也趨於正面，不過《戰龍哥斯拉之三大怪獸》中也出現了哥斯拉的官方吐槽：「我不想幫助人類，因為他們總是欺負我。」

此後的哥斯拉在善良的道路上越活越滋潤，開始和各種威脅人類的怪獸大打出手，甚至在1972年的《戰龍哥斯拉之決戰宇宙魔龍》（地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン）中開始保護地球，儼然成為守護人類的「怪獸之王」。故事越來越低幼化，開始變得討好兒童，以至於哥斯拉系列電影特效總監圓谷英二跑去監製了一部電視劇，就是備受兒童喜愛的《超人吉田》系列（ウルトラシリーズ）。

在1975年的《機械哥拉斯的反擊》（メカゴジラの逆襲）之後，東寶公司停止了哥斯拉系列電影製作，直到1984年哥斯拉誕生30周年時，哥斯拉系列才重啟，主角哥斯拉又重新變回了破壞者的形象。直到2004年推出《哥斯拉之終極戰役》，東寶宣佈10年內不再拍攝任何哥斯拉的影片。

按圖回顧哥斯拉65年進化史：由第一代走到第十三代▼

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美版《哥斯拉》

日本人暫停拍攝哥斯拉，但是荷李活卻看中了這個大IP，2014年由傳奇影業和華納聯合推出了美版《哥斯拉》。這一版《哥斯拉》全球票房超4億美元，大賣之餘，也刺激了日本再度重啟哥斯拉，才有了2016年的日版《真．哥斯拉》。

相較日本對哥斯拉傾注的眾多情感，荷李活更看重其商業屬性，為此他們試圖專門打造一個怪獸宇宙。此次《哥斯拉2》有章子怡加盟，而上一部怪獸宇宙《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）則有景甜參演，只是在這樣的怪獸電影中，中國演員的發揮空間實在有限。

《哥斯拉大戰金剛》

在《哥斯拉2》裡，出場的怪獸不斷增多，哥斯拉勇猛依舊，打來打去十分熱鬧。哥斯拉「朋友圈」日益擴大，說不定哪一天，哥斯拉大戰超人就會被提到日程上，畢竟在傳奇和華納的計畫裡，《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）已經被安排在了明年。照這個速度拍下去，哥斯拉系列電影裡做出一部怪獸界的《挑戰者1號》（Ready Player One）指日可待。

哥斯拉「朋友圈」日益擴大，說不定哪一天，哥斯拉大戰超人就會被提到日程上，畢竟在傳奇和華納的計畫裡，《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）已經被安排在了明年（《哥斯拉大戰金剛》官方宣傳海報）

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