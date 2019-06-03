【哥斯拉II王者巨獸】向東寶怪獸電影致敬　哨站編號都有特別意思

《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）評價兩極，有人享受巨獸大戰帶來的震撼視覺享受；但亦有人略嫌劇情沉悶，故事推進乏力。雖然電影評價不一，但如果有細心留意導演的鋪排，原來不乏向過往《哥斯拉》系列電影致敬的細節。

《哥斯拉II：王者巨獸》不乏向東寶「怪獸電影」致敬的鋪排。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

在過去的65年，哥斯拉及其盟友或敵人，已經成為流行文化的象徵。哥斯拉除了風靡日本外，在世界各地都掀起一股怪獸熱潮。熱播中的《哥斯拉II：王者巨獸》由哥斯拉粉絲米高德格堤（Michael Dougherty）執導兼編劇，亦是屬於傳奇影業「怪獸宇宙」的第三部作品，今集他除了添加了多隻泰坦巨獸，如「零號怪獸」王者基多拉、「怪獸女王」摩斯拉及拉頓外，同時向多部東寶《哥斯拉》系列電影作致敬。

「君主計劃」哨站編號原來都有含義。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

1. 「君主計劃」哨站編號致敬東寶重要「怪獸電影」上映年份

今集《哥斯拉II：王者巨獸》讓影迷更加了解「君主計劃」（Monarch）究竟是什麼組織。戲中有一幕講述不同「君主計劃」的哨站都存放著一隻泰坦巨獸作研究用途。原來這些哨站的編號就是《哥斯拉》系列電影發行的年份，當中包括編號55號哨站，代表1955年上映的《哥斯拉的逆襲》、編號61號哨站，正正是首部《摩斯拉》上映的年份，也是摩斯拉的哨站編號、編號75號哨站就是代表1975年上映的《機械哥吉拉的逆襲》；編號56是代表拉頓的哨站，而1956年上映的《空中大怪獸拉頓》，正正是拉頓初登大銀幕的年份；最後是編號91號哨站，代表1991年上映的《戰龍哥斯拉之魔龍復仇》。

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曾有影迷推測艾瑪博士及其女兒Madison是「小美人」的新構想。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

2. 戲中「小美人」角色新設定

《哥斯拉II：王者巨獸》上映前，曾有影迷推測由韋娜法米加（Vera Farmiga）飾演的艾瑪博士及其女兒、由Millie Bobby Brown飾演的Madison是「小美人」的新構想。可是，在今集《哥斯拉II：王者巨獸》中，原來由章子怡一人分別飾演陳艾琳博士及陳凌博士，就是戲中的「小美人」新設定。兩人在2009年發現摩斯拉，並一直中國雲南省研究她。最重要的是，她們已經是第三代的雙胞胎，其母親及祖母都研究泰坦巨獸。

原本由章子怡一人飾演兩個角色才是「小美人」的設定。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

那麼甚麼是「小美人」呢？

小美人住在伊房島，她們是年輕人類女性，但是身高不超過30厘米，並且通常都是出場出現。兩人跟摩斯拉有心靈上的連繫，在東寶「怪獸電影」系列中，她們在電影中會一同唱「摩斯拉之歌」（モスラの歌）來召喚摩斯拉。

「小美人」跟摩斯拉有心靈上的連繫，可以召喚摩斯拉。（《摩斯拉對哥斯拉》劇照）

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摩斯拉雖然戰死，但人類好快就找到新的摩斯拉蛋。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

3. 摩斯拉復生致敬平成《魔斯拉》系列電影三部曲

在《哥斯拉II：王者巨獸》中，摩斯拉因保護哥斯拉而遭基多拉噴出的三重引力光線殺死。然而，影迷在片尾片段知道人類尋獲摩斯拉蛋，這代表新摩斯拉即將誕生。當時1996年至1998年推出的平成《魔斯拉》系列電影三部曲中首次介紹了魔斯拉的兒子。或者今次《哥斯拉II：王者巨獸》借用這個概念，把摩斯拉延續至其他作品。東寶1996年推出的《魔斯拉》中，當時魔斯拉被殺死，她託夢予魔斯拉兒子，希望他繼續守護地球。

「芹澤」家族再次登場，今次續是由渡邊謙飾演的芹澤豬四郎博士。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

4. 「芹澤」家族與氧氣破壞素

在《哥斯拉II：王者巨獸》中，美國政府曾利用超強武器攻擊哥斯拉，導致牠奄奄一息，急需回基地「充電」，而這能擊倒哥斯拉的武器，就是1954年《哥斯拉之誕生》中首次出現的氧氣破壞素，當時由芹澤大助博士負責發射；而在今集，芹澤豬四郎博士為了治療受氧氣破壞素攻擊的哥斯拉而犧牲了自己。

紅蓮哥斯拉版在1995年上映的《哥斯拉之世紀必殺陣》登場。（《哥斯拉之世紀必殺陣》劇照）

5. 致敬「紅蓮哥斯拉」

在1995年上映的《哥斯拉之世紀必殺陣》中，哥斯拉體內核反應失去控制，身體外皮呈現出赤紅色，並且朝外面不斷噴出白色霧氣，名為紅蓮哥斯拉。牠能噴出全紅色的射線，其火力公認為歷代最強。而在今集傳奇影業版的《哥斯拉II：王者巨獸》中，摩斯拉死後與哥斯拉結合後，哥斯拉身體開始發出紅光。