【哥斯拉II】下集大戰金剛哥斯拉有絕對優勢？　兩大巨獸戰力評估

由哥斯拉忠實粉絲米高德格堤（Michael Dougherty）執導兼編劇的《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla II: King of the Monsters）正在熱播中，喜歡怪獸亂鬥的影迷實在不容錯過這部電影。皆因明年上映的《哥斯拉對金剛》（Godzilla vs. Kong），哥斯拉除了有機會再次遇到「零號怪獸」王者基多拉（King Ghidorah）外，還要應付金剛來襲。

哥斯拉在今集先後遇上拉頓及王者基多拉，最終仍然取勝。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

《哥斯拉II：王者巨獸》導演米高德格堤野心勃勃拓展怪獸宇宙（MonsterVerse），在今集率先新增摩斯拉、拉頓和王者基多拉；而明年由Adam Wingard執導的《哥斯拉對金剛》，還把西方巨獸「金剛」一併放到大銀幕。據了解，電影已經完成拍攝，除了哥斯拉將與金剛決一勝負外，還會探討泰坦巨獸的起源。

金剛在2020年上映的《哥斯拉對金剛》中，將加入戰圈。（《金剛：骷顱島》劇照）

哥斯拉1962年首戰金剛後失蹤 只得金剛浮出水面

其實早在1962年，日本東寶特地拍攝了《金剛決戰哥斯拉》慶祝公司成立30週年。此作品除了奠定了「大怪獸對決」的日本怪獸電影風格外，還成為《哥斯拉》系列電影最高票房作品。雖然當時哥斯拉一直處於上風，但金剛突然「開外掛」，一陣雨水激發金剛體內的電能，金剛乘勢反擊，利用電流攻擊，才得以反敗為勝。雙方在激戰後雙雙墮入海中，最後只見金剛浮出水面。所以明年上映的《哥斯拉對金剛》，兩大巨獸的戰鬥備受關注。而導演Adam Wingard亦早明言，勝利者只得一人：「我想有明確的勝利者，日本原版電影非常有趣，但是結局富充滿懸疑成份，沒有向觀眾明確指出這場大戰最終勝利者是誰。如今仍然有好多人爭論，究竟這場戰鬥最終是誰人勝出。所以希望透過這電影，至少讓觀眾知道牠是最後勝利者。」至於最終是哥斯拉復仇成功，還是金剛第二度取勝，則有待明年自有分曉。

日本東寶特地拍攝了《金剛決戰哥斯拉》慶祝公司成立30週年。（《金剛決戰哥斯拉》劇照）

金剛、哥斯拉身高、體型比併

有觀看《哥斯拉II：王者巨獸》的觀眾都知道，哥斯拉今集受到王者基多拉的挑戰，打得牠「有氣無得抖」，雖然哥斯拉在今集先後兩次瀕死又復活，並獲數次強化，但同樣都陷入苦戰。當中包括第一次在海中與王者基多拉對戰時，被政府軍發射的水中氧氣破壞者飛彈所傷，並使牠回到海底基地「充電」，最終靠「芹澤豬四郎博士」協助牠快速「充電」。另一次靠摩斯拉死後殘存的能量粒子，並在艾瑪博士的目冒死協助下，令哥斯拉及時回復狀態，最終成功擊敗王者基多拉。

而今集哥斯拉高119.8米、若灌滿水，其體重可達9萬噸、牠的尾巴長度約168米、含有背鰭89片、其吼聲可傳達至8千米範圍。牠是史上最巨型的哥斯拉。

在不同的《哥斯拉》系列電影中，哥斯拉的高度及體型都不同，愈變愈大隻。（《哥斯拉》官方圖片）

金剛一樣有得進化

其實金剛的身型跟哥斯拉一樣，會有不同轉變。如在1962年推出的《金剛決戰哥斯拉》，當時有指金剛高44米；哥斯拉則高50米。而在1933年推出的首部《金剛》（King Kong），牠當時只高7.2米。而在前年上映的《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）中，金剛則高30米。當以為金剛的身型輸哥斯拉一大截時，電影《金剛：骷髏島》當時告知觀眾，這隻金剛是一隻年輕的金剛，牠仍有約50 年的時間成長、增加戰鬥力。因為《金剛：骷顱島》故事背景設定在 70 年代，而《哥斯拉II：王者巨獸》發生在現今的故事，這必然是有機戰勝哥斯拉的關鍵。

金剛雖然同樣可以進化，但身型好似輸了一大截。（《金剛：骷髏島》劇照）

雖然哥斯拉看似有著身高的優勢，但今集導演談及金剛跟哥斯拉的決戰時表示，「我知道每個人一聽到哥斯拉與金剛決鬥，第一印象都認為『金剛必死無疑』，但就像當年洛奇能擊敗Ivan Drago一樣。至於兩巨獸相遇，最終誰勝誰負，或是由王者基多拉「冷手執個熱煎堆」，明年自有分曉。