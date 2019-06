【哥斯拉II】下集大戰金剛哥斯拉有絕對優勢？　兩大巨獸戰力評估

由哥斯拉忠實粉絲米高德格堤(Michael Dougherty)執導兼編劇的《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla II: King of the Monsters)正在熱播中,喜歡怪獸亂鬥的影迷實在不容錯過這部電影。皆因明年上映的《哥斯拉對金剛》(Godzilla vs. Kong),哥斯拉除了有機會再次遇到「零號怪獸」王者基多拉(King Ghidorah)外,還要應付金剛來襲。