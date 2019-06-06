【Marvel隊長】刪剪片段曝光！　祖迪羅眼中的至高智慧竟然是…

觀眾們在《Marvel隊長》（Captain Marvel）家用影碟版預計將於6月下旬推出。家用版推行時最令人興奮的一點就是能看到一些沒有出現電影正片裏的特別收錄內容。

導演Anna Boden以及Ryan Fleck在《Marvel隊長》藍光影碟宣傳活動接受了「CinemaBlend」網站訪談，並且揭露了其中一個他們當初希望能夠收錄到院線剪輯版裏，不過最後被刪剪的片段，Anna Boden表示：「我覺得祖迪羅（Jude Law）造訪至高智慧（Supreme Intelligence）的片段非常有趣，我想這有被收錄在刪剪片段中，祖迪羅自己扮演了兩個角色，殘忍與脆弱的他同時出現在同一個空間裏。」

祖迪羅究竟看到了怎樣的自己呢？（《Marvel隊長》劇照）

Ryan Fleck則接着說道：

當Yon-Rogg造訪至高智慧時，他當然看到了他自己。

「至高智慧」讓你看見最崇拜的人，祖迪羅看到自己！

Anna Boden也附和表示：「因為你會看到自己最崇拜的人，對吧？」在院線版的《Marvel隊長》裏，觀眾們沒有機會看到祖迪羅飾演的Yon-Rogg造訪詭族「至高智慧」的片段，也無從得知他所看到的至高智慧到底是以甚麼樣的型態出現在他面前。但其實導演們有拍了這樣的一個片段，但卻遭到了刪剪，Yon-Rogg在造訪至高智慧時，他看到的型態：「就是Yon-Rogg自己」。

祖迪羅（左）與貝兒娜森（右）都曾經見過至高智慧。（《Marvel隊長》劇照）

至高智慧在造訪者面前會以他們心目中最崇拜的人的形象出現，所以對Carol Danvers來說就是Wendy Lawson博士，也就是Mar-Vell，即使她一開始並不記得眼前的人是誰，或是為何自己會仰慕她。但對於反派角色Yon-Rogg來說，他最仰慕的人是他自己。這強調了Yon-Rogg到底有多自戀，因為他心目中並沒有任何比自己還要更加完美且有抱負的人。

這個話題其實在電影正片裏有稍微提及。在《Marvel隊長》開場劇情，貝兒娜森（Brie Larson）飾演的Carol Danvers問他看到了誰，但他當時巧妙地拒絕回答這問題，沒想到答案就是他自己。

Yon-Rogg巧妙地拒絕回答自己面對「至高智慧」，到底看到了誰。（《Marvel隊長》劇照）

「你最仰慕的人是誰？」祖迪羅一人分飾兩角精彩演出

導演Anna Boden以及Ryan Fleck特別喜歡這個片段，因為這給了祖迪羅有了能夠同時飾演Yon-Rogg以及至高智慧的機會。幸好，現在觀眾們已能夠在《Marvel隊長》家用版影碟看到這個刪剪片段了。這個片段的名稱為「你最仰慕的人是誰？」，我們能看到分飾兩角的祖迪羅飾演至高智慧質問Yon-Rogg領導能力的片段。

至高智慧質疑Yon-Rogg的領導能力，而Yon-Rogg必須想辦法取悅它並證實自己的實力。這個設定也讓電影片尾Carol Danvers打敗Yon-Rogg後，把他送回哈拉星警告至高智慧的舉動更有破壞力，因為失敗對於這位高傲的戰士來說或許比死亡更糟。

祖迪羅一人分飾兩角精彩演出可以在《Marvel隊長》的家用影碟版看到。（《Marvel隊長》劇照）

聽了導演們的敘述，這個被刪剪的片段似乎非常精彩。由於這段Yon-Rogg與至高智慧見面的片段可能會提前洩露他的真正意圖（雖然他是反派這件事並不難猜），因此可以想見為何最後決定在院線版刪除這個片段。不過對影迷們來說，如果能看到他被送回哈拉星後面對憤怒至高智慧的話，那一定更有趣了！

即睇《Marvel隊長》精彩劇照▼

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