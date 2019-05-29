《蜘蛛俠：決戰千里》考記性！呢個角色竟嚟自08年《新變形俠醫》

作為推出間隔近10年的兩部電影作品，《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）與《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）之間是否存在着某些細微的劇情連結呢？Marvel Studios總裁Kevin Feige最近在網路上親自回答了這個問題。

在2008年上映的《新變形俠醫》裏，Martin Starr曾扮演過一位沒有台詞的無名配角。當主角Bruce Banner回到曾經任職的卡爾弗大學（Culver University），打算探查某些當年輻射研究的相關資料時，這名負責管理電腦實驗室的男子接受了他的賄賂，以一塊pizza為代價讓Bruce Banner使用了實驗室裏的電腦設備。

你還記得這位在《新變形俠醫》裏的宅男角色嗎？（《新變形俠醫》劇照）

在過去幾年來，網路上一直有粉絲將這個無名角色視為源自漫畫的Amadeus Cho，但事實上，粉絲們之所以做此連結，純粹只是因為小說版的《新變形俠醫》將這名角色如此稱呼而已，並非電影世界觀的正式設定。一來官方在2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）裏引入了Amadeus Cho的母親Helen Cho，兩者的年齡難以兜攏，二來在《新變形俠醫》的片尾名單裏，該名角色也只是被列名為「電腦宅男」（computer nerd）而已，並沒有被賦予任何名字。

《復仇者聯盟2：奧創紀元》裏的Helen Cho正是Amadeus Cho的母親。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

有趣的是，在2017年的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）與今年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》裏，Martin Starr又再度扮演了城中科學高中（Midtown School of Science and Technology）裏的一名教師，並負責擔任Peter Parker等人的校外競賽指導。那麼，這位Mr. Harrington是否就是當年的「電腦宅男」呢？

Mr. Harrington會否就是當年《新變形俠醫》中「電腦宅男」呢？（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

早前在Reddit的線上問答活動裏，便有網友向Kevin Feige進行了以下的提問：我們是否可以推定Martin Starr在兩部電影飾演的都是同一個角色呢？這是Kevin Feige的回答：

我的確是這麼認為的。

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