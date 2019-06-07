【黑鳳凰】曉治積曼有望回歸嗎？　2大原因令「狼人」慘被消失

曉治積曼（Hugh Jackman）飾演的狼人（Wolverine）一直是《變種特攻》（X-Men）系列裏最受歡迎的角色，雖然《盧根》（Logan）是狼人的告別作，但由於《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men:Dark Phoenix）被視為系列作的最終章，不少粉絲仍然好奇曉治積曼是否會再度回歸演出？

導演西蒙金堡（Simon Kinberg）對此則解釋，他認為讓狼人回來並不是一個好的選擇。

曉治積曼有望於《變種特攻：黑鳳凰》中現身？（《盧根》劇照）

曉治積曼和蘇菲特納談戀愛？

狼人之所以不會回歸《變種特攻：黑鳳凰》，除了因為曉治積曼已經正式卸下他的英雄身份，另一部分則是因為導演感覺「不太舒服。」導演表示：「如果熟悉黑鳳凰故事的粉絲，當然就會非常想要看到盧根與Jean Grey間的愛情故事。但曉治積曼與蘇菲特納（Sophie Turner）因彼此年紀有所差距，如果照原作演出的話，對我來說感覺似乎不太對勁，相信對所有人都是。」

相信粉絲都無法接受「狼人」曉治積曼與年輕版的「Jean Grey」蘇菲特納談戀愛。（《變種特攻：天啟滅世戰》劇照）

《變種特攻：黑鳳凰》的漫畫內容裏，鐳射眼（Cyclops）、Jean Grey以及狼人之間的虐心三角戀一直是重點，而電影《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）也有探討到三人間的關係，但由於曉治積曼與花姬贊臣（Famke Janssen）只有4歲的年紀差距，蘇菲特納則差了曉治積曼快要30歲。所以導演與團隊決定避開處理這條感情線。

曉治積曼與花姬贊臣只有4歲的年紀差距。（《變種特攻：兩極爭霸》劇照）

導演希望劇情聚焦於黑鳳凰的掙扎

除此之外，狼人的缺席也是為了讓劇情能更聚焦於Jean Grey的黑化以及掙扎，不希望被搶走焦點。導演表示：「這部電影Jean Grey黑化就是重點，我也打算聚焦於此。不想因為粉絲最愛的角色客串，而冒着讓劇情失焦的風險。我希望這部電影能為觀眾帶來截然不同的《變種特攻》觀影體驗。」

導演希望將焦點放在Jean Grey黑化上。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

雖然《變種特攻：黑鳳凰》沒有狼人客串，可能讓粉絲們小失望，不過這次其它熟悉的角色也都會再次回歸，光是這樣就值得進戲院用大銀幕觀賞這部《變種特攻》最終章了。

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