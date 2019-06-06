【變種特攻】戲內外全是愛　磁力王X教授：我們知粉絲想二人一齊

Marvel超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）於6月7日上映，近日一眾演員去到韓國、北京等地四出現身做宣傳，大受粉絲歡迎，紛紛直指好想快點睇戲！而在變種特攻系列之中，「X教授」和「磁力王」兩人的關係非比尋常，這麼多集的互動和對白都非常入心，更加啱晒「腐女」的內心小劇場，跪求兩人有「美好結局」！

「X教授」望住「磁力王」個樣好有愛！（《變種特攻》劇照）

日前扮演「X教授」的占士麥艾禾（James McAvoy）在北京宣傳時，竟然搞笑表示他跟「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender），極有可能會有一個小朋友，難道真的順從粉絲力推，兩人會走在一起兼「生小孩」有望？

James McAvoy和Michael Fassbender戲外都一樣咁Friend！（Getty Images）

戲內戲外「X教授」和「磁力王」的感情都非常好，自《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）起，到後來的《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）和《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）都紀錄着兩人的愛恨交纏。



重溫2人在3部戲中的5大經典曖昧對白！

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