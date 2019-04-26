【蜘蛛俠：決戰千里】MCU第3階段結束作　湯賀蘭跟他合作夢想成真

近日《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）上映掀起「不准劇透潮」，有關《復仇者聯盟4》的內容一律不劇透，只能私下自己跟朋友討論，一眾復仇者更特意拍片警剔粉絲，笑指「我正在看着你！」 不過早前「蜘蛛仔」湯荷蘭（Tom Holland）竟然沒有出席極為重要的《復仇者聯盟4》首映，令粉絲們搲爆頭！

湯荷蘭最近忙着拍攝《Chaos Walking》。（網上圖片）

雖說在上集《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中，蜘蛛俠在鐵甲奇俠的懷抱中化灰，但也不是他缺席的原因。近日湯賀蘭終於向粉絲解釋：「大家好，我只想傳達一個消息以及致歉我沒有出現在首映，我在阿拉巴馬州，不……我不是……我是在亞特蘭大拍攝中……至於我們在拍甚麼呢，我們在拍攝《Chaos Walking》，我有點累了。」

難道在《蜘蛛俠：決戰千里》中，有機會透露出「復仇者聯盟」中超級英雄的最新動向？（劇照）

湯賀蘭除了忙於拍攝新戲《Chaos Walking》外，接下來更要宣傳定檔7月4日上映的《蜘蛛俠：決戰千里》，有指Marvel總裁Kevin Feige在本月19日接受訪問時爆料，其實《蜘蛛俠：決戰千里》才是MCU第3階段的真正結束，而在MCU第4階段中，一些角色的獨立電影大家都已經知道，一些配角將會成為主導性的角色。

蜘蛛俠將會聯同Mysterio對抗The Elementals。（網上圖片）

而早前在《蜘蛛俠：決戰千里》的預告中，出現了「The Elementals 」4名反派，包括Hydron、Magnum、Zephyr和領袖Hellfire，分別擁有水、土、空氣和火的力量，而另一主要角色Mysterio由積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）扮演，將會跟蜘蛛俠一同對抗反派。

其實在漫畫中，Mysterio策劃了不少邪惡的情節，大部分利用幻覺和心理詭計來操控並試圖殺死蜘蛛俠，事實上他是超級大反派「The Sinister Six」的創始成員之一。

蜘蛛俠跟Mysterio握手一幕，湯荷蘭本人也十分興奮！（網上圖片）

在最新公開的劇照中可見蜘蛛俠跟Mysterio握手，Mysterio是個強大的魔術師而不是反派，會跟蜘蛛俠一同對抗The Elementals。Tom Holland早前表示：「要是大家看過我早前做的訪問，有人曾問我如果我能跟任何演員合作的話，會跟誰一起工作時，我回答了Jake Gyllenhaal，而當我發現真正是他的時候，我簡直是震驚了，同時也很緊張，能跟Jake一起絕對是超出我的預料！」

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