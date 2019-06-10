【追龍II賊王】真人張子強擄走10億　內地槍決後遺產原來落在佢手

《追龍II賊王》由四大影帝梁家輝、古天樂、任達華和林家棟主演，電影改編自真實故事，以「世紀悍匪」張子強綁架李嘉誠長子李澤鉅的案件為題材。 提到一代賊王張子強，大家或多或少都知道他的底細、犯過的大案、掠取過大量贓款。那到底他在內地被捕以及被槍決後，億萬遺產都落到誰的口袋？

《追龍II賊王》由四大影帝梁家輝、古天樂、任達華和林家棟主演。（《追龍II賊王》劇照）

電影《追龍II賊王》改編自真人真事，當年張子強連環綁架香港富商，案件轟動全城。其實張子強不只曾綁架富豪，1991年他曾與同黨，持槍進入香港啟德機場，搶劫銀行裝甲運鈔車，劫去大量美金和港幣現鈔，相當於1.7億港元。

電影以「世紀悍匪」張子強綁架李嘉誠長子李澤鉅的案件為題材。（《追龍II賊王》劇照）

多年來至少擄走近10億

雖然犯案後不久，張子強就因涉嫌串謀行劫被警方拘捕，被重判入獄18年。張子強不服上訴，他的太太羅艷芳花了大量金錢請來金牌大狀為他打官司。最後，法官認為此案證人的口供證據不足，張子強上訴得直，當庭釋放。

張子強出獄後不足一年，1996年他就犯下另一宗大案，綁架李嘉誠大仔李澤鉅，更大膽到直接踩上李家講數，勒索李嘉誠拿了10.38億的贖金，張子強自己分得三億六千萬，一夜暴富，但因為本性好賭，很快就把所有錢輸光了。

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張子強性格好賭 兩日內輸咗6000萬

次年他再綁架香港富豪郭炳湘，勒索贖金6億元，自己獨得3億。這幾單大案，總共讓張子強擄走了近10億元。但據知張子強之後就澳門豪賭，曾經試過一盤賭輸2000萬，兩日之內就輸掉了6000萬。有傳張子強曾在1997年，策劃綁架澳門富豪何鴻燊，但被警方識破，計劃失敗。

張子強在1996年犯下另一宗大案，綁架李嘉誠大仔李澤鉅，更大膽到直接踩上李家講數，勒索李嘉誠拿了10.38億的贖金。（影片截圖）

在內地的財產 超過6億被充公

1998年張子強在新界北區私藏800公斤炸藥，被警方追捕而潛逃內地，最後在江門外海大橋被公安機關拘捕，當年被判處死刑，並沒收了張子強在內地的財產，一共超過6.6億人民幣。據知，張子強搶劫綁架得來的贓款，最後大部分都被政府收歸。事後香港警方曾經上到張子強的妻子羅艷芳的住所，向她宣佈了法庭的「限制資產令」，凍結與張子強有關的物業、資產，以及帶走了羅艷芳和張子強的母親。

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老婆羅艷芳勸服老公投資豪宅

羅艷芳之後委託律師向香港高等法院申請取消禁制令，同年法庭正式撤銷資產凍結令，被拘押的15名與張子強的有關人士和在港親戚也被釋放，羅艷芳還獲得了警方支付的懲罰性的堂費賠償。之後有傳她與子女遷居泰國，亦有傳她們搬到美國。



張子強在香港的財產，主要都由老婆羅艷芳和兩個孩子繼承。而羅艷芳其實一直都非常精明，喜愛投資，在張子強還在生的時候，明知老公天生愛賭，所以說服了張子強，將一筆筆巨額的錢財，拿去投資豪宅和別墅。所以在張子強在內地被逮捕後，她最終就賣掉了資產，帶着孩子移民海外。現時孩子都長大成人，有傳羅艷芳也成為了富豪。