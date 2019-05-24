【殺神John Wick 3】奇洛李維斯低調行善　曾捐7成片酬助白血病人

「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）近日帶着代表作《殺神John Wick 3》回歸大銀幕，不少粉絲都再翻loop他的舊事、舊作，雖然他貴為荷里活巨星卻一點架子都沒有，親民得來為人又低調，絕對不單單只是因為靚仔才坐擁千萬粉絲！

唔好睇奇洛李維斯拍《殺神John Wick 3》時遇人殺人，其實佢私底下嘅一面十分暖男！（《殺神John Wick 3》劇照）

奇洛李維斯的人生經歷很悲情，不過他卻沒有因此變得孤僻，更時常幫助身邊的陌生人。1999年，他的女友經歷流產後更因車禍而離世，同年他的妹妹Kim Reeves不幸患上白血病，他時常陪伴在妹妹的身邊，陪她渡過困難的逆境兼擊敗病魔。所以奇洛李維斯在拍畢《廿二世紀殺人網絡》後，下定決心要將7成的片酬捐獻給白血病機構，幫助跟妹妹同樣不幸患病的人。其實男神的好人好事又點止單單一年事呢？這麼多年前，男神都有好多好事蹟㗎！

奇洛李維斯上節目時被問到當年感情事都尷尬地笑。（影片截圖）

奇洛李維斯至少9件好人好事

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