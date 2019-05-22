【反斗奇兵4】奇洛李維斯怕同巴斯「撞聲」　配音要特別加料

大人小朋友都啱睇的《反斗奇兵4》（Toy Story 4）仲有2個月就有得睇喇！早前迪士尼在拉斯維加斯舉行的CinemaCon中，公開了一段17分鐘的電影片段，內容大有洋蔥，睇來今次要帶定幾包紙巾入場啊！

胡迪今次身負重任，要求救返小叉，將佢送返Bonnie身邊！（《反斗奇兵4》預告片截圖）

今集《反斗奇兵4》中除了有新玩具小叉（Forky）的加入外，還有一個新角色加拿大首席特技人勁爆公爵（Duke Caboom），正是由《殺神John Wick 》主演的奇洛李維斯（Keanu Reeves）為其配音！勁爆公爵的特點就是非常喜歡表演自己，在首次見到胡迪和牧羊女（Bo Peep）時更擺出多個高難度甫士，非常吸晴。

勁爆公爵首次登場已經非常搞笑，仲令牧羊女唔耐煩反白眼。（影片截圖）

​奇洛李維斯為角色配音加料

奇洛李維斯表示自己為勁爆公爵配音時，不希望跟Tim Allen配音的巴斯光年太相似，因為兩者都會傾力幫助胡迪去救出小叉，所以在配音時他非常注意勁爆公爵會用甚麼方式去說話呢？最後他選擇了以低沉沙啞的聲音，給予角色更多力量和個人特徵。奇洛李維斯︰「我認為勁爆公爵很喜愛他的工作，他是加拿大最出色的特技人，我希望他在說話時持續擺甫士，顯露出他的激情。」

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睇完《殺神John Wick 3》唔夠喉？唯有等多陣睇《反斗奇兵4》聽住佢把聲先啦！（影片截圖）

在《反斗奇兵4》中勁爆公爵似乎有着很重要的角色，他會幫助胡迪和牧羊女救出小叉，讓他安全地返回Bonnie身邊，而且今次最終版預告釋出更多畫面，毛公仔孖寶上次就同巴斯爭鋒相對，今次卻落力幫胡迪，不過似乎搞笑多過幫忙，唔知係咪真心幫到手呢？

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《反斗奇兵4》最新預告