【變種特攻黑鳳凰】專訪導演Simon Kinberg 　解構結局終極贏家

面世20年的X-Men電影系列終於迎來最終章，《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）近日上映，不論已入場與否的你，相信都對劇情有不少疑問，《香港01》記者日前專程遠赴首爾，專訪身兼導演與編劇的Simon Kinberg及監製Hutch Parker，為大家解開電影中的關鍵疑團！

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Simon Kinberg表示，《變種特攻：兩極爭霸》中Jean Grey的故事只是其中一條副線，希望在《黑鳳凰》更能深入探討她的心路歷程。（Getty Images）

早於電影上映前，預告已劇透奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）飾演的「妖后」（Mystique）會遭黑化成「黑鳳凰」的Jean Grey殺死。記者問導演Simon Kinberg為何選擇「妖后」率先陣亡，原來背後大有原因，「當我坐下來準備開筆寫劇本時，有幾件事需要先決定的，其中一樣就是這部電影中死亡的角色，永遠不會再回來，過往的作品會出現過幾次復活節情，但我們希望這一次嘗試不一樣的，讓X-Men這個大家庭撕裂、帶來創傷，最壞的事情就是死亡」。

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「接下來我要考慮哪個角色最受人喜愛，妖后跟藍獸及磁力王關係密切，她好比X教授的女兒、妹妹，也是X-Men成員的導師，她在整個系列裡關連到很多人物，所以我覺得她出事的話，會在整個X-Men家庭軒然大波。」今集的主角是宇宙最強變種人Jean Grey，跟另一關鍵人物妖后同樣是女英雄，問導演是否因女權崛起而刻意安排，他就話女性在荷李活的地位愈來愈重要，但他希望這現象不止於幕前，更多女性能夠參與幕後工作就更好。

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由《變種特攻：異能第一戰》起，X教授與磁力王下棋是最具代表性的畫面。（《變種特攻：異能第一戰》劇照）

《黑鳳凰》以一幕「X教授」及「磁力王」下棋作歷時20年的《變種特攻》系列劃上句號，問導演為何有此安排，他表示兩大人物的棋局，象徵著多年來的鬥爭，是X-Men系列最經典的部份，「感覺像畫圓圈，完整了這個系列，（哪一位會勝出？）應該是X教授吧？因為他有能力去閱讀磁力王的思想。」

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《黑鳳凰》初版意念更加黑暗 導演為遷就片商放棄

由2017年中宣布開拍，不單止一再推遲上映日期，甚至傳出效果不理想而要重拍，面對種種不利傳聞，監製Hutch Parker表示幾乎每一部大製作都遇上同樣情況，無論前期準備有多完善，到拍攝時總會發現問題。但他亦指出，最初構思《黑鳳凰》時，意屬更黑暗風格，就像狼人外傳《盧根》（Logan）一樣，但跟片商理念不同而放棄。

兩代Jean Grey，大家鍾意邊一個？（《變種特攻：黑鳳凰》、《變種特攻：兩極爭霸》劇照）

相信影迷都知道《黑鳳凰》跟2006年上映的《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand），改編自原著漫畫同一故事線，剛巧兩個版本的劇本都由Simon Kinberg操刀，可是舊作當年上映時幾乎獲一致劣評，相隔13年後再次改編，Hutch Parker承認過去有些作品是不成功的，但成就了像《盧根》般的佳作，希望《黑鳳凰》能夠得到觀眾認同。