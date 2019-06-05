【變種特攻】檢閱黑鳳凰七大逆天能力　更勝Marvel最強奸角魁隆

Marvel超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix），為X-Men系列的最終章，講述Jean Grey獲得神秘力量後，黑化成「黑鳳凰」，足以威脅宇宙安全，一眾變種特攻聯手都難以招架。 「黑鳳凰」擁有Marvel宇宙中最強的「鳳凰力量」，究竟其威力有幾厲害？小編為大家盤點其七大逆天能力，原來連同根生的復仇者都望塵莫及！

1. 超越磁力王、X教授

對比磁力王只能控制鐵製品，Jean Grey能隨意移動任何質料的物體；而X教授在她年幼時，一直以念力控制住她的力量，但當Jean Grey釋放後，連X教授都阻擋不了，除了閱讀他人思想，更可將自己的想法強加在別人身上。

2. 光速飛行

變成黑鳳凰之前，Jean Grey靠念力足以令自己飛上天空，但這股力量來自她的異能，但鳳凰力量卻幫助她隨意起飛，甚至穿梭於太空，速度比光速更快。

3. 吞沒星球、毀滅宇宙

漫畫中Jean Grey獲得「鳳凰力量」後，曾在宇宙之中摧毀一顆星球，以及潛入一顆恆星，吸收其能量再創造出一顆超行星，這些行動完全超越了其他超級英雄角色的能力，最後甚至能夠毀滅宇宙。

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4. 改變物質

黑鳳凰擁有改變及重建分子的力量，換句話說，可任意改變物件的本質，例如將木頭變成黃金、石頭變成水晶，甚至水變成空氣，連人類身體亦能夠分解，相當可怕。

5. 不死之身

鳳凰力量讓Jean Grey擁有不死身，無論被殺死多少次，她都能夠復活，這足以令她成為宇宙中最強人物。

6. 揮動雷神鎚

雷神可謂復仇者聯盟中能力數一數二的人物，但漫畫裡他就被鳳凰力量比下去，而其中一個擁有鳳凰力量的角色Giraud，甚至能拿起雷神鎚Mjolnir，足見力量之強大。

7. 淹沒瓦干達

漫畫中出現過復仇者聯盟與變種特攻對陣的情節，其中身懷鳳凰力量的海王Namor與復仇者對戰時，就控制洪水淹沒了瓦干達，單憑一己之力就足以破壞這個高科技城市。