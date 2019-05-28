【蜘蛛俠︰決戰千里】湯賀蘭本性難移又劇透　粉絲嘩然開聲阻止

MCU第3階段最後收官之作《蜘蛛侠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）將於7月4日於香港上映，近日「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）去到印尼巴里島出席粉絲見面會兼宣傳，隔離場更有「雷神」基斯咸士禾夫 （Chris Hemsworth）宣傳《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）！

咁近距離俾湯賀蘭望一眼，唔知事主有冇暈低呢？（Getty Images）

身穿棗紅色Polo恤、戴上黑框眼鏡的湯賀蘭一出場走上紅氈已經尖叫聲四起，一路行一路為粉絲簽名兼自拍留念，全程可謂有求必應。不過講到最搞笑必然是主持人要求「劇透王」湯賀蘭以不劇透的形式來介紹《蜘蛛俠：決戰千里》，只見湯賀蘭都有些猶豫再說：「這是一部很有趣的電影，你們會喜歡的！」不過當主持人再度追問《蜘蛛俠：決戰千里》的時間線時，他笑說：「是從《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後開始。」粉絲聽後表示嘩然！

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湯賀蘭今集將會跟Mysterio積佳蘭賀組隊合作！（《蜘蛛侠：決戰千里》預告截圖）

當問到湯賀蘭今集《蜘蛛俠》有何不一樣時，他說：「這次蜘蛛俠會有一個愛情故事，又會有一個新的神秘魔法師伙伴（Mysterio），兩人更成為了好朋友，組成一個隊伍，一同對抗由平行宇宙過來的4個怪物（The Elementals）。」講到此時，湯賀蘭的話還沒講完，台下粉絲即時大叫反抗：「劇透！」令他即時收聲。而事實上，湯賀蘭所說的算是公開的秘密，不算很大的劇透，有看完《復仇者聯盟4》後再看《蜘蛛俠》預告的粉絲就會明白！

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大家覺得今次湯賀蘭有冇劇透先？（Getty Images）

不過對於「平行宇宙」這一點此時就有100%的確定，而早前所公開的預告片中，神盾局局長Nick Fury向「蜘蛛仔」介紹Mysterio時說：「他來自與我們不同時空的地球」可見，《蜘蛛俠》是首套為日後MCU發展成多重宇宙而鋪路的首套電影。而為何會說湯賀蘭再度劇透，是因為片商規定在6月2日之後才可以公開他所說的內容，預告只是先讓粉絲們自行討論，所以說湯賀蘭足足早了一個星期「劇透」啊！

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《蜘蛛俠︰決戰千里》預告片