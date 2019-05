【蜘蛛俠︰決戰千里】湯賀蘭本性難移又劇透　粉絲嘩然開聲阻止

MCU第3階段最後收官之作《蜘蛛侠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)將於7月4日於香港上映,近日「蜘蛛仔」湯賀蘭(Tom Holland)去到印尼巴里島出席粉絲見面會兼宣傳,隔離場更有「雷神」基斯咸士禾夫 (Chris Hemsworth)宣傳《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)!