【反斗奇兵4】首波影評出爐　奇洛配音太出色要拍外傳

《反斗奇兵》系列的動畫陪着大家成長，當中的角色都受大人細路喜愛，可說是紅透全球。 最新一集《反斗奇兵4》（Toy Story 4）將會在7月上映，近日除了看到「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）加入為新角色配音的幕後片段，外媒首波影評亦出爐，口碑極高獲讚是最搞笑的一集。

《反斗奇兵4》釋出首波影評，有指新一集是系列電影中，最搞笑又感人的一部。（《反斗奇兵4》劇照）

現年54歲的奇洛李維斯在最新的一集《殺神John Wick 3》中，連場打戲型到不得了，絕對是寶刀未老。私底下是個絕世暖男的他，這次更加入《反斗奇兵4》，為最新角色加拿大首席特技人勁爆公爵（Duke Caboom）配音。角色是一個喜歡表演自己、充滿自信的電單車特技演員。早前在預告一出場，已經睇到公爵對住胡迪和牧羊女，擺出多個高難度甫士，想起奇洛為這個總是喜歡扮型、耍帥的型男配音，就已經覺得很搞笑。

奇洛李維斯為「勁爆公爵」配音，角色是一個充滿自信的電單車特技演員，經常耍帥！（《反斗奇兵4》劇照）

奇洛李維斯配音時手舞足蹈超可愛

近日，有奇洛李維斯為「勁爆公爵」的幕後配音片段曝光，從影片中可見「殺神」為角色配音時手舞足蹈兼七情上面，一句：「Oh yeah! Huh!」，完全感受到奇洛李維斯可愛的一面，非常搞笑！為「勁爆公爵」配音時的誇張的神情和聲音，與平日沉默的「殺神」形象完全不同。

首波影評釋出：勁爆公爵可以拍外傳！

除了男神的加入令影迷期待，早前有指這集將內容有大量「洋蔥」，透過外媒釋出的首波影評看來，與對上一集相隔9年的作品，似乎大獲好評。有幸先賭為快的觀眾指，這集可能是Pixar最新高峰大作，「是有史以來最愛的一集」，「第4集似一部冒險電影，劇情好笑，感動到喊」，大讚電影集合多種元素，有催淚感人的情節，角色幽默又搞笑，更提大家入場一定要帶紙巾！

除此之外，還有影評讚「勁爆公爵」的演出，更直指：「奇洛李維斯配音的勁爆公爵好應該拍一部獨立電影！」，相信這角色將會非常搶鏡！

EXCLUSIVE! Behind the scenes "TOY STORY 4" BTS Keanu Reeves https://t.co/93a0r7UqlR pic.twitter.com/UmgsqiH2qN — Keanuital (@Keanuital) 2019年6月7日

更多《反斗奇兵4》精彩畫面：