【反斗奇兵4】迪士尼率先爆17分鐘電影內容　有觀眾睇到流眼淚

萬眾期待的《反斗奇兵4》（Toy Story 4）將於7月初上映，而迪士尼日前率先在拉斯維加斯舉行的CinemaCon上，向在場人士播放一段17分鐘的電影片段。雖然此片段不會在網上流傳，多位有份觀看此片段的外國媒體記者已在網上分享觀後感，直言「電影開首部份已讓他落淚！」究竟這17分鐘有什麼魔力呢？

胡迪有份協助幫手製造Forky。（劇照）

《反斗奇兵4》17分鐘電影片段 外媒目前一致讚好

《反斗奇兵4》17分鐘的電影片段日前在CinemaCon上獨家播放，而未能入場的觀眾只能待文字版流出。據外國傳媒透露，電影開始先交代牧羊女（Bo Peep）的經歷及新角色Forky的由來。事源是，牧羊女是屬於安仔妹妹Molly所擁有的玩具。有一天，Molly發覺她不再需要那個玩具燈具，可是這個玩具燈具是牧羊女及其羊群的家。最後，這個玩具燈具遭一名陌生男子買走，當時胡迪得知後，嘗試拯救牧羊女。當時牧羊女曾給予胡迪兩個選擇，跟她一起走，還是留下來陪安仔。可是，最後胡迪卻選擇了後者。

由於Bonnie未能與其他同學一起玩，於是在胡迪的幫助下，創造了Forky。（劇照）

Bonnie透過胡迪在垃圾桶內的垃圾，製造了Forky。（劇照）

之後鏡頭一轉，九年後，胡迪、巴斯光年及其他玩具都變成了Bonnie的玩具。然而，轉眼間，Bonnie都要入讀幼稚園。可是，她並不想上學，因為這樣做，她便要和她心愛的玩具分開。為了讓Bonnie能夠愉快上學，胡迪決定偷偷潛入到她的書包陪她上學。最終因為胡迪的介入，Bonnie在課室意外地創造了Forky。由於Bonnie卻非常喜愛Forky，於是以胡迪及巴斯光年為首的玩具改變策略，願意不惜一切代價，聯合去保護這件新玩具。

除了Forky外，《反斗奇兵4》會交代牧羊女消失這幾年所發生的事。（劇照）

雖然在CinemaCon播放了短短17分鐘的片段，但據在場人士指出，片段卻充滿洋蔥，非常感人。或者這解釋了為何「胡迪」湯漢斯（Tom Hanks）及「巴斯光年」Tim Allen在去年表示，為電影配音的最後幾天情緒非常波動，兩位演員坦言配至最後幾句對白時，要背向工作人員，不忍讓他們見到兩人落淚。另外，「胡迪」湯漢斯直言這續集是重要的歷史時刻，或者在7月觀看電影時，影迷要記得帶備一包紙巾入場。