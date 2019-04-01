【哈利波特】首版書以天價成交　愈多錯處竟然愈值錢？

由英國作家J. K. Rowling所創作的首本《哈利波特》（Harry Potter）系列作品《哈利波特－神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone），在1997年首度面世後旋即風靡全球。截止目前為止，該系列作品銷量超過5億冊，成為史上最暢銷的書籍系列。 最近倫敦拍賣行以近10萬美元的售價賣出一本《哈利波特－神秘的魔法石》，究竟這一本書隱藏什麼魔法，讓買家願意花天價去買一本書呢？

最近倫敦拍賣行以近10萬美元的售價賣出一本《哈利波特－神秘的魔法石》。（網上圖片）

據了解，這本被高價賣出的《哈利波特－神秘的魔法石》是屬於第一版，即是在1997年首次發行的版本。原來首版的《哈利波特－神秘的魔法石》全球只發行500本。對於當時寂寂無名的J. K. Rowling來說，能賣出這500本作品算是一次頗大挑戰。

書中意外地多寫了一次「1 wand」。（網上擷圖）

這本書另一特別之處，就是還包含不少錯誤，當中包括書本名的錯字。據拍賣行指出，第一本書的英文名為《Harry Potter and the Philosopher's Stone》，可是J. K. Rowling誤把書背的「Philosopher's」串成「Philospher's」，少了一個「O」字。除此之外，書中介紹哈利波特所需要的學習用品清單時，意外地多寫了一次「1 wand」（1根魔杖）。

除了錯誤外，這本書最值錢的地方相信是J. K. Rowling的簽名，因為這版本的署名是「Joanne Rowling」，而非大家看慣看熟的「J. K. Rowling」。而另一個特別之處是，在該版書的封底上，用了一個從未出現在任何書籍中的巫師，而後來的版本中，被阿不思鄧不利多（Albus Dumbledore）所取締。

當時首版用了一個從未出現在任何書籍中的巫師，而後來的版本中，被Albus Dumbledore所取締。（網上圖片）

這個錯版的第一冊書最終以90,074美元（約70萬港元）成交，遠遠高於原先估計的53,000美元至79,000美元。或者新買家真希望能把書本存放在倫敦斜角巷的古靈閣巫師銀行（Gringotts Wizarding Bank），全因首版書曾成為竊賊的目標。

據了解，其中一本藏於英國諾福克郡「SN Books」二手書店內、價值4萬英鎊的《哈利波特－神秘的魔法石》首版曾遭劫去。去年，哈利波特粉絲網站「Pottermore」宣布《哈利波特》系列作品在全球賣出超過5億冊，並以80種不同語言出售。可見《哈利波特》早期的特別版是存有一定價值。