【變種特攻：黑鳳凰】Fox《變種特攻》系列收官作　慘成系列最差

《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）是《變種特攻》系列電影的第十二部作品，也是該系列之最終章，即代表由Fox所經營約20年的《變種特攻》系列電影將告一段落。相信之後《變種特攻》將回到Marvel Studios的懷抱。《變種特攻：黑鳳凰》貴為該系列收官作品，可是卻未能為Fox畫上一個完美句號，還成為該系列得分最低之作品，在「爛番茄」錄得新低。那麼Marvel十大電影中，Marvel電影宇宙及《變種特攻》系列電影又各佔幾多位呢？

《變種特攻》2000年上映後獲得強烈回響，並帶來可觀的票房收入。最終，此電影成本開啟了《變種特攻》電影系列及成為超級英雄電影的開端。（《變種特攻》劇照）

《變種特攻》系列電影其實一直都有不俗的評價，在十二部作品中，原本只有《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）、《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）及《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）這三部作品在外國著名評論網站「爛番茄」被評為腐爛（rotten）。如今，《變種特攻：黑鳳凰》成為第四部獲得「爛」片稱號的《變種特攻》系列電影。

原本《變種特攻：狼人外傳》是《變種特攻》整個系列中最差的作品，如今終於要拱手相讓。（《變種特攻：狼人外傳》劇照）

最慘的是，原本《變種特攻：狼人外傳》被評為是整個系列最差的作品，在「爛番茄」錄得只有37%正面評價，電影平均分錄得5.13分（10分滿分）。然而，隨著《變種特攻：黑鳳凰》來臨，連狼人都要讓出「王者寶座」。《變種特攻：黑鳳凰》上映短短一日，錄得只有22%正評，電影平均分只有4.52分，冠絕《變種特攻》系列電影。

《變種特攻：黑鳳凰》打破《變種特攻：狼人外傳》的紀錄，成為《變種特攻》系列最差的作品。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

雖然《變種特攻：黑鳳凰》如此不濟，但並不代表《變種特攻》系列電影差劣。或者由於受迪士尼收購影迷，才導致劇組進退失據。那麼在Fox《變種特攻》系列電影及Marvel Studious的Marvel電影共34部電影中，究竟是Fox《變種特攻》系列電影略勝一籌，還是Marvel電影宇宙完勝呢？

點睇即睇Marvel 15大電影 究竟《變種特攻》系列電影佔幾多部？