【黑鳳凰．影評】結局「捉棋」有隱喻？變種人安穩背後的絕望真相

《變種特攻：黑鳳凰》與前幾部電影相比之下，不像《變種特攻：異能第一戰》納入美蘇冷戰的爾虞我詐，不像《變種特攻：未來同盟戰》的嬉皮反戰及種族議題，就連《變種特攻：天啟滅世戰》那種時不我予的英雄無力化都沒有，世界變得很小，個人卻變得很大，如果在前傳系列裏面的每一部電影都切合着不同的時代，那麼將時間點設定於90年代的《變種特攻：黑鳳凰》，就是女權主義的方興未艾。

Jean Grey吸收了「太陽耀斑」的能量成為「黑鳳凰」。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

男人恐懼強大的女人，就像是Jean Grey（蘇菲特納飾演）她們可能是「血腥嘉莉」（Carrie），是Annie Wilkes或是Alexandra Forrest，總之對於男人而言，面對着未知，就是恐懼。

《變種特攻：黑鳳凰》若是還要以大愛擁抱一切的歧視不公，那就窄化了種種頻繁的可能性，故事開頭是「妖后」蕾薰（珍妮花羅倫絲飾演）率領着年輕的變種特攻完成任務，那是在現實生活中，1992年美國曾向太空發射的奮進號，他們完成了救援任務，女性領軍，女性施力，但所有光環歸於斯文英俊的X教授。

「妖后」拆責X教授騎劫了變種特攻的光環。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

從這裏來看，《變種特攻：黑鳳凰》便是發生在女性體內，一次渺小卻輝煌的戰爭，是對自我的質疑及抗爭，困在「X Men」的體質下，卻無從反抗。

當年的《變種特攻：兩極爭霸》徹底將黑鳳凰妖魔化，讓她成為男性霸權底下的強大武器，最後還讓她慘死在最愛自己的人手上，讓她無論在社會人格或是情感上都遭受毀滅，故事邁入終章，一切卻沒有答案。

重溫舊版鳳凰於《兩極爭霸》的精彩場面▼

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如果我們將《變種特攻：黑鳳凰》成為女性運動的奮起，那整個故事就有了適切的答案，她面對的是男性的謊言（父親不要自己了），是壓迫（X教授跟她說控制自己的力量），這讓她只能恐懼，才會因此誤入歧途，傷害了自己最愛的人。

幸好這一回，黑鳳凰真正得到救贖了。

《變種特攻：黑鳳凰》故事聚焦於Jean Grey的自我質疑及抗爭。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

我們必然想起的是原版漫畫中，黑鳳凰終於認知到自己的存在，有了救贖，有了犧牲，這都是心靈的寄託，她找了這麼多年，終於懂得愛的方式。

這也難怪《變種特攻：黑鳳凰》所有的角色來說，都只能是配角，一個打破所有階級強弱規則的強大變種人，更勝X教授（占士麥艾禾飾演）、磁力王（米高法斯賓達飾演）等人的能力，努力衝撞體制，打破所有規則，帶來的卻是更多傷害。

黑鳳凰的力量比磁力王更強大。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

那或許也是電影所應該賦予的意義，既然是系列作的最後一部，在歷經種族議題、階級議題以及同志議題之後，《變種特攻》終於願意正視女性議題、精神病患者等議題，所謂的少數，受到許多歧視，明明呼吸一樣的空氣，喝一樣的水，但為何會被認定是次等人？

這樣感傷卻又溫柔的抗爭，在《變種特攻》系列電影長達20年之後，仍然沒有解答，這麼多的變種人英雄，還是想要擁有自己的平凡生活，好像是場悲傷宿命的結束，又好像不是，故事結束在Charles與Erik的棋盤對峙，那麼現世安穩，彷彿這一世的爭執混戰從未發生，可是啊，和平會不會只是一場短暫的夢？

一輪抗戰後，變種人如常過活，彷彿一切都從未發生過…（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

Erik曾與Charles說：「我們都是更好的人。」Charles從沒忘記這句話，不只是身體上的構造變化，更是心理上的完人塑造。為了你們，我也想要成為更好的人。妖后曾在《變種特攻：異能第一戰》說出：

身為變種人，我很驕傲。（Mutant and Proud）

這番說話就是要讓人想起同志運動Gay And Proud，像他們這樣的變種人，一開始就是更好的人，他們帶領我們向前。我們能不能找到一個更好的結局呢？在看完《變種特攻：黑鳳凰》之後，故事都有結束，但是在心底總有一些驕傲，就像狼人一樣，就像妖后一樣，就像X教授一樣，就像磁力王一樣，就像所有變種人一樣，就像你我一樣。

謝謝變種特攻，在這20年以來，我會一直一直很努力進化哦，謝謝變種特攻，你們讓我知道，真正認識自己，是多麼榮耀的事。

「妖后」於《變種特攻：異能第一戰》的對白發人深省。（《變種特攻：異能第一戰》劇照）

最後奉上X教授在北京粉絲見面會所講的一段畢業致詞，很是動人，字句簡單，卻美得像首詩：「親愛的變種人學員，恭喜你完成了在X學院的學習，於即日圓滿畢業。在這裏，你學習了如何變強大和如何控制並運用自己的能力，這很重要。不過最重要的是，最希望你記住的一課，是接納你自己，勇敢地擁抱你的天賦與不同。無論面臨怎樣的壓力與困境，永遠記住一件事——

Mutant and Proud。

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