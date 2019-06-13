【變種特攻：黑鳳凰】鐳射眼爆原裝結局　竟然似足《Marvel隊長》

長達20年的X-Men電影系列，近日迎來最終章《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix），這部作品經歷了不止一次延期，加上要重拍結局，多災多難之下才能成功上映。

近日飾演「鐳射眼」的Tye Sheridan受訪時，被問到原裝結局的內容，聽落竟然似足另一Marvel超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）！

飾演「鐳射眼」的Tye Sheridan，大爆原裝結局劇情。（電影劇照）

日前有外國媒體報導，指《變種特攻：黑鳳凰》原本分為上、下兩集，上映檔期亦非暑假前夕，結局大戰更需要重拍。據悉，初版結局只有「Jean Grey」、「X教授」、「鐳射眼」等三大英雄參戰，劇情亦完全不同，飾演「鐳射眼」的Tye Sheridan，日前受訪時就大爆更多細節。

原裝結局只有3位英雄參戰，難怪觀眾不滿意。（電影劇照）

他指出初版結局的背景是位於紐約市的聯合國總部，「鐳射眼」與「X教授」前往當地，告誡總統有外星人襲擊地球，仲控制著Jean Grey，「然後Jean Grey在聯合國門前出現，跟聯合國的守衛進行大戰，原來所有守衛都是外星人。鐳射眼跟外星人戰鬥時，被扔進噴水池裡，Jean協助他撃退外星人，最後在太空爆炸，她跟鐳射眼及X教授道別，大概就這樣」。

雖然改了結局，但《變種特攻：黑鳳凰》的口碑與票房依然不佳。（電影劇照）

Tye Sheridan表示已不太記得初版結局的細節，只能夠憶述這些劇情，消息指看過初版試映的觀眾認為最後大戰應該有更多英雄參與，令身兼導演及編劇的Simon Kinberg決定改劇本兼重拍。而原劇本中的外星人，正是曾於《Marvel隊長》出現的Skrull族，難怪早前有報道指兩套戲的劇情有相同之處。