《變種特攻：黑鳳凰》有bug？X教授61歲咁嘅樣　年齡設定被批亂嚟

《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）終於上映，原本期望會是與復仇者們一樣感動退場的告別之作，但整體評價以及票房似乎都不如預期，爛番茄新鮮度甚至只有23%。

《變種特攻：黑鳳凰》爛番茄新鮮度甚至只有23%。（爛番茄截圖）

但先別管劇情是否符合粉絲喜好，還有一件事情值得關注，怎麼變種人們從《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）後過了30年還是長得一樣，你知道《變種特攻：黑鳳凰》裏變種人們的實際年齡應該幾歲才對嗎？

2011年Matthew Vaughn執導的《變種特攻：異能第一戰》，開頭先帶到1944年的波蘭集中營，並敘述磁力王是如何開啟復仇之路；同時X教授Charles也差不多時間，在廚房遇見了「妖后」蕾薰，緊接着時空背景拉至1962年古巴飛彈危機期間，劇情聚焦於X教授與磁力王兩人年輕時的關係。而《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）背景則在1973年；《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse）則是1983年。

《變種特攻：異能第一戰》的時空背景是1962年。（《變種特攻：異能第一戰》劇照）

最新一集的《變種特攻：黑鳳凰》背景則設置於1992年，對《變種特攻：異能第一戰》的變種人來說，已經過了30年左右，所以變種人們實際應該幾歲？X教授出生於1932年，代表他1993年時已經61歲左右；妖后則是出生於1934年，年紀比X教授小一點，在《變種特攻：黑鳳凰》裏約為59歲，雖然我們可以解釋，妖后具有延遲衰老的能力，但X教授可沒有這種藉口，61歲沒道理長得還是這麼英俊瀟灑。

《變種特攻：黑鳳凰》中的X教授竟然是61歲。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

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