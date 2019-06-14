【復仇者聯盟】美國隊長基斯伊雲斯38歲生日　青蔥靚仔相回禮答謝

Marvel Studio超人氣電影《復仇者聯盟》系列紅起一班演員，完美代表當中的角色，尤其是一眾初代成員簡直是入心入屋，不少粉絲都會以「美國隊長」、「鐵甲奇俠」、「雷神」等戲中稱謂來稱呼他們。 昨日（13日）是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）38歲生日，網上有不少粉絲為他送上祝福，不過相信好友羅拔唐尼（Robert Downey Jr）是最有創意的一個！

基斯伊雲斯自貼後生靚仔相。（基斯伊雲斯Twitter圖片）

首先基斯伊雲斯在個人Twitter上傳一張照片，網民估計相中的他應該大約18歲，他寫下︰「感謝各位送上的生日祝福，這是我的回禮。是我以前的大頭照，你們可能會發現這是一件絲絨Sean John的運動服。令人驚訝的是，我竟然穿得如此糟糕。」不過「靚仔係大晒」，就算基斯伊雲斯着成點，佢都好靚仔！

回顧基斯伊雲斯後生靚相：

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「美國隊長」好友「鐵甲奇俠」特意為他送上祝福。（羅拔唐尼IG截圖）

羅拔唐尼寫下︰「美國翹臀生日快樂，我欠你一個親吻！」同樣上傳一小段在《復仇者聯盟4：終局之戰》的片段，美國隊長望住自己說出：「這就是美國隊長的翹臀。」而他自己都忍不住笑的片段。

麥克雷法路上傳在片場時跟美國隊長的合照。(麥克雷法路 Twitter圖片）

另外扮演變形俠醫的麥克雷法路（Mark Ruffalo），同樣有為基斯伊雲斯送上祝福，寫下︰「祝出色的基斯伊雲斯生日快樂，愛你兄弟。當你需要他便會在這，希望你今天過得開心！」

羅拔唐尼IG片段