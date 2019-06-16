【寶貝計劃】Matthew BB由細靚仔到大　6個月已經成功入行兼提名

由古天樂、成龍主演的動作喜劇《寶貝計劃》原來已經過去了13年，故事講述兩人都是竊匪，不過兩人私底其實有一顆很善良的心，更在撈走了戲中主角之一「可愛寶貝」李家成Matthew後，對他呵護有加，兩人亦即時化身做奶爸。

Matthew細細個已經眼大大，好可愛。（劇照）

「可愛寶貝」名叫蔡志強（Matthew Medvedev），當年拍戲時也只得6個月大，更成為史上最年輕提名香港電影金像獎最佳新演員第一人，至今仍然無人能夠打破他的紀錄。2005年，仍是3個月大的Matthew跟爸媽一起在香港搭地鐵，豈料遇上名導陳木勝，目睹Matthew對爸媽扮鬼臉一幕，覺得他十分可愛，就上前邀請Matthew去試鏡。最終Matthew連續3次試鏡不哭不鬧，更在鏡頭前扮鬼臉，成功在1000多名BB中脫穎而出！

有睇過《寶貝計劃》都會好想帶Matthew返屋企。（劇照）

不過當他拍完《寶貝計劃》後就沒有再接下其他演出，據知是因為爸爸覺得拍電影太辛苦了，年紀太少又未必能消化這個工作量，所以Matthew Medvedev鮮有地會出現在大家眼前。而最近日次他出現在大眾眼前應該是在兩年前，他出席「第35屆香港電影金像獎」，在台上稍作分享。

而在Matthew Medvedev的Facebook雖然未有他的最新消息，而最新更新的一張照片更新於2年前，Matthew Medvedev正在跟媽媽一乘搭交通工具，兩人面貼面合照，十分有愛！

點擊回顧更多Matthew Medvedev勁可愛照片

+ 19 + 18 + 17