【阿拉丁】韋史密夫易服化身茉莉公主　密集鬍鬚女裝look嚇窒人

迪士尼全新真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）上映後火速獲得了大量觀眾的好口碑，尤其是歌手兼女演員的Naomi Scott（Naomi Scott）飾演的「茉莉公主」不僅在真人版電影中有了新的女性意識角色設定，同時這位英國女演員也以迪士尼專門譜寫的電影新歌〈Speechless〉唱功豔驚四座。就在《阿拉丁》已經於全球累積突破6.26億美元票房佳績之時，飾演「燈神」的荷李活巨星韋史密夫（Will Smith）則決定在電影落畫前再力谷票局，希望大家快點入場看《阿拉丁》！

韋史密夫的「燈神」造型初曝光時被狠批，勢估唔到電影上映後竟好評不斷。（《阿拉丁》劇照）

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由於《阿拉丁》茉莉公主的角色性格改動，讓不少國外觀眾戲稱男主角Mena Massoud飾演的阿拉丁其實才是本片的迪士尼公主。按照《無敵破壞王2：打爆互聯網》（Ralph Breaks the Internet）14位迪士尼公主同台的標準，阿拉丁就符合了「有小動物會和你說話」、「體驗過真愛之吻」、「父母雙亡」，還有最關鍵「你的難題統統都是由某個高大強壯的男人解決的」，燈神的外掛讓《阿拉丁》男主角看起來似乎真的很符合迪士尼公主的特質。

有影迷指阿拉丁才是本片真正的「公主」。（《阿拉丁》劇照）

不過誰不想當迪士尼公主呢？韋史密夫為了催促粉絲千萬要快點進電影院買票觀看《阿拉丁》，現在就分享了下面這一張他妖豔又爆笑的女裝，連今年其實已經50歲的「燈神」瞬間都化身成為了美麗的迪士尼公主。韋史密夫同時還附註寫下：「《阿拉丁》依然在上映中！誰能夠抗拒這個呢？」不過女裝的韋史密夫馬上就笑翻了網友，不少人留言鬧說：「我要取消追蹤了」、「我不需要茉莉公主（Jasmine）了，給我Willsmine。」、「如果是韋史密夫版本的迪士尼公主，我還會不看爆嗎？！」

韋史密夫易服化身「茉莉公主」。（IG@willsmith）

即睇原版「茉莉公主」靚相▼

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另外編舞兼舞蹈替身的Jamal Terry-Sims也獨家分享了下面這一段《阿拉丁》幕後片場影片，原來這一段精彩的舞蹈橋段，是由Jamal Terry-Sims擔任燈神的替身，阿拉丁也是由Nicky Andersen代跳，才能夠呈現出如此專業又精彩的歌舞橋段，要再度前往戲院欣賞《阿拉丁》的影迷不妨可以注意這一個段落。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】