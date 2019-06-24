【搖滾太空人影評】艾頓莊吸毒酗酒性上癮　自暴自棄背後有洋蔥

The voice inside my head is the one I hear/Singing I'm gonna love me again. 《(I'mGonna) Love Me Again》 - Elton John

Elton John授權改編自己的人生故事，據悉當導演Dexter Fletcher及片商詢問改編相關流程時，問Elton John是否能拍成「PG-13」分級的電影，卻被Elton John不屑回應：「哼，我從沒度過PG-13的人生，我的人生是R級的。」

Elton John在《搖滾太空人》（Rocketman）裏面講的是原諒，但不是原諒那些傷害過自己的人，畢竟他的父母、他的前男友直到最後一刻都不肯跟他道歉，傷害都已經發生了，他們理所當然，而我們卻只能夠用孤獨懲罰自己，高唱〈I Want Love〉，卻沒有一個人願意給自己真正的愛。

《搖滾太空人》是一部很神奇的電影，在於我們幾乎沒看見Elton John（Taron Egerton飾演）的意氣風發，看他席捲全球的搖滾狂潮，突破票房紀錄或是被眾多歌手簇擁都只是過場，真正讓我們看見的，是用歌舞片的模式去包裝一個沒有自信的寂寞胖男孩，喜歡用花枝招展的衣服偽裝真實的自己。

《搖滾太空人》中的Elton John由Taron Egerton飾演。（《搖滾太空人》劇照）

Elton John的歌曲裏面提倡的愛，但也是因為他失去的夠多，他的父親從不抱他，對他惡言相向，主要是因為父親為了他而進入一個根本不想加入的家庭。直到多年後，Elton John已經是國際巨星，再度回歸見到父親，沒想到父親只把他當作簽名的工具人，也不願擁抱他，他那一瞬間才難過的發現，父親完全是個溫暖有愛的人，只是那份深情，他永遠也沒機會獲得。

母親也從不柔軟，Elton John從小以精湛的琴藝吸引母親的注意，然則母親根本不在乎他，被兒子發現偷情絲毫不羞愧，面對兒子的指責也憤怒回擊，兒子向她當面出櫃，她卻也不多回應，只是跟他說：「你永遠無法被人深愛着。」

Elton John小時候已經琴藝精湛。（《搖滾太空人》劇照）

經紀人暨前男友John Reid（Richard Madden飾演）也背叛了他，看似是愛情，其實是利用他的才華及名氣，John Reid不斷偷吃外遇，讓Elton John再度絕望。沒有了親情，沒有了愛情，唯一支撐他的是與他搭配詞曲創作多年的Bernie Taupin（Jamie Bell飾演），不過Jamie Bell也有自己的家庭，無法全程陪伴他。

Elton John被經紀人暨前男友John Reid背叛。（《搖滾太空人》劇照）

Elton John擁有全世界，歌曲裏面有滿滿的愛，好諷刺，卻沒有一個人真正愛他。

這樣的一個音樂天才，本質上卻毫無自信，Elton John年幼時就得知自己終究會禿頭，他嗑藥、喝酒、購物欲望強烈、性上癮症且有暴食症，全世界看到Elton John，只看到一個不斷墮落的人，卻不知道他為何如此失落。

火箭人往上飛，Elton John卻在泳池內無止盡的墜落。

Elton John貴為一代天王巨星，私下生活卻墮落又孤獨。（《搖滾太空人》劇照）

我一開始總以為《搖滾太空人》應該是Elton John對自己人生的一次怨懟，上天讓他如此易感，如此才華洋溢，要用歌聲與鋼琴感動全世界，卻又給他一個爛到底的原生家庭以及戀人。

但結果不是，《搖滾太空人》是Elton John的自我原諒，在電影結尾的幻象中，Elton John看到過去那些曾經傷害他的人，他充滿憤怒，指責那些人根本不愛自己。

可是啊，我卻好感動。

《搖滾太空人》是Elton John的自我原諒。（《搖滾太空人》劇照）

Elton John看見小時候的自己，眼前的男孩對他說：「你何時才要抱我？」他立刻伸出雙手，抱一個人，愛一個人，不要等了，不要拖了，就是現在。

《搖滾太空人》技術層面很棒，將歌舞與劇情完美搭配，更呈現出Elton John在酗酒、嗑藥之後的癲狂迷離狀態，結合他人生迄今許多大事件，然則在這麼多歌曲之後，Elton John選擇〈I'm Still Standing〉為這部傳記電影作結，別人怎麼想不重要，但重要的是自己要愛自己，要給自己多一點自信，那些傷害過恨過自己的，就放他們過自己的人生吧。

電影謝幕，用照片交代許多Elton John現今的現況，說他積極做公益，說他與好友Bernie Taupin仍是最佳拍檔，更說他已有了一個好丈夫，撫養着兩個小孩，迄今過着非常幸福的生活。最讓我感動的，是字幕的這一行。

Elton John is properly loved.

放下傷痛總是難事，不是三言兩語，說得出口，但可能一輩子也做不到，但當我們終於原諒了自己，愛自己，就能夠幸福一點點。

給自己一個擁抱吧。

即睇《搖滾太空人》精彩劇照▼

+ 11 + 10 + 9

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】