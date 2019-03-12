卸任蝙蝠俠後爆大鑊？賓艾佛力自爆不滿意劇本　網傳新蝙蝠俠人選

早前賓艾佛力（Ben Affleck）在美國清談節目《Jimmy Kimmel Live!》上已經親口證實：「我再也不是蝙蝠俠（Batman）。」並在節目上正式和他的蝙蝠俠面具以及披風告別，這也同時宣告「新蝙蝠俠」的來臨。

賓艾佛力決定要卸下蝙蝠俠的披風▼

讓出披風，該換別人來試試了

過去華納曾表示蝙蝠俠獨立電影將由賓艾佛力自導自演，當初賓艾佛力本人也相當期待這部電影將會開創DC擴展宇宙（DCEU）的新局面，並預計找電影版從未出現的「喪鐘」（Deathstroke）擔任反派。可惜期間一波三折，從賓艾佛力讓出導演一職、放棄劇本，到如今卸任蝙蝠俠，都讓影迷們的期望落空。而前幾天賓艾佛力在IGN的訪問中，終於提及自己所面臨的困境：

劇本一直是我面臨的最大問題。在擁有一個好故事之前，我不會開拍電影，但我一直對劇本不夠滿意，我對自己有很高的要求，但卻沒辦法撰寫出一部真正屬於蝙蝠俠的故事，我不允許自己讓觀眾看到一部不完美的電影，因此，是時候讓別人來試一試了。

賓艾佛力日前於IGN訪問中公開卸任蝙蝠俠的主因。（IGN）

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新任蝙蝠俠將會是年輕小鮮肉

如今新版《蝙蝠俠》將交由曾執導《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》（War for the Planet of the Apes）的導演麥里夫斯（Matt Reeves），且劇本也將重新撰寫，根據導演的說法，劇情將會着重於年輕版的蝙蝠俠故事：「敘事重心將會落在蝙蝠俠身上，且我希望故事讓人興奮激昂的同時，卻也有豐富的情感元素。過去大銀幕上始終沒有着墨太多蝙蝠俠的『偵探模式』，這次我將會將此納入焦點，讓觀眾可以隨着蝙蝠俠的腳步追蹤罪犯並解決案件。」

《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》導演麥里夫斯。（Youtube）

除了關心劇本的變動之外，另一個更急迫、大家也更好奇的問題：新任蝙蝠俠將會由誰來接手？

年輕且熟悉的演員？網友熱議潛力人選

雖然導演還沒有開始洽談，但外媒以及網友們都不斷揣測，華納希望找到「年輕且大家都熟悉的演員」，而外媒曾提及人選包括：以《吸血新世紀》（Twilight）走紅的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），羅拔柏迪臣近年努力欲擺脫吸血美男的形象，嘗試各種類型的獨立電影，如《命中有罪》（Good Time）、《High Life》等，精湛演技的確大眾改觀。也有幾位曾演出超級英雄電影的年輕演員，如《變種特攻》（X-Men）裡飾演「Beast」的尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）；或是《復仇者聯盟：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）裡扮演「Quicksilver」的艾朗莊遜（Aaron Johnson）。

艾朗莊遜（左）於《復仇者聯盟：奧創紀元》扮演「Quicksilver」。（劇照）

而外國網站也有請網友們票選：像是《皇家特工》（Kingsman）的當紅鮮肉泰隆艾格頓（Taron Egerton）、《關鍵第4號》（I Am Number Four）的型男演員阿歷斯彼迪化（Alex Pettyfer）、《權力遊戲》（Game of Thrones）超人氣的Kit Harington、甚至連碩克艾佛朗（Zac Efron）都名列清單中。

主演《皇家特工》的泰隆艾格頓亦被視為新任蝙蝠俠人選之一。（劇照）

目前蝙蝠俠獨立電影預計2021年發行，究竟新任蝙蝠俠是誰？相信很快就會有答案。雖然賓艾佛力放棄自導自演非常可惜，但對蝙蝠俠劇本看來很有想法的導演麥里夫斯，相信也不會讓人失望的。

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