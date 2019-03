卸任蝙蝠俠後爆大鑊？賓艾佛力自爆不滿意劇本　網傳新蝙蝠俠人選

早前賓艾佛力(Ben Affleck)在美國清談節目《Jimmy Kimmel Live!》上已經親口證實:「我再也不是蝙蝠俠(Batman)。」並在節目上正式和他的蝙蝠俠面具以及披風告別,這也同時宣告「新蝙蝠俠」的來臨。

賓艾佛力決定要卸下蝙蝠俠的披風▼

讓出披風,該換別人來試試了

過去華納曾表示蝙蝠俠獨立電影將由賓艾佛力自導自演,當初賓艾佛力本人也相當期待這部電影將會開創DC擴展宇宙(DCEU)的新局面,並預計找電影版從未出現的「喪鐘」(Deathstroke)擔任反派。可惜期間一波三折,從賓艾佛力讓出導演一職、放棄劇本,到如今卸任蝙蝠俠,都讓影迷們的期望落空。而前幾天賓艾佛力在IGN的訪問中,終於提及自己所面臨的困境:

劇本一直是我面臨的最大問題。在擁有一個好故事之前,我不會開拍電影,但我一直對劇本不夠滿意,我對自己有很高的要求,但卻沒辦法撰寫出一部真正屬於蝙蝠俠的故事,我不允許自己讓觀眾看到一部不完美的電影,因此,是時候讓別人來試一試了。

賓艾佛力日前於IGN訪問中公開卸任蝙蝠俠的主因。(IGN)

新任蝙蝠俠將會是年輕小鮮肉

如今新版《蝙蝠俠》將交由曾執導《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》(War for the Planet of the Apes)的導演麥里夫斯(Matt Reeves),且劇本也將重新撰寫,根據導演的說法,劇情將會着重於年輕版的蝙蝠俠故事:「敘事重心將會落在蝙蝠俠身上,且我希望故事讓人興奮激昂的同時,卻也有豐富的情感元素。過去大銀幕上始終沒有着墨太多蝙蝠俠的『偵探模式』,這次我將會將此納入焦點,讓觀眾可以隨着蝙蝠俠的腳步追蹤罪犯並解決案件。」

《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》導演麥里夫斯。(Youtube)

除了關心劇本的變動之外,另一個更急迫、大家也更好奇的問題:新任蝙蝠俠將會由誰來接手?

年輕且熟悉的演員?網友熱議潛力人選

雖然導演還沒有開始洽談,但外媒以及網友們都不斷揣測,華納希望找到「年輕且大家都熟悉的演員」,而外媒曾提及人選包括:以《吸血新世紀》(Twilight)走紅的羅拔柏迪臣(Robert Pattinson),羅拔柏迪臣近年努力欲擺脫吸血美男的形象,嘗試各種類型的獨立電影,如《命中有罪》(Good Time)、《High Life》等,精湛演技的確大眾改觀。也有幾位曾演出超級英雄電影的年輕演員,如《變種特攻》(X-Men)裡飾演「Beast」的尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult);或是《復仇者聯盟:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)裡扮演「Quicksilver」的艾朗莊遜(Aaron Johnson)。

艾朗莊遜(左)於《復仇者聯盟:奧創紀元》扮演「Quicksilver」。(劇照)

而外國網站也有請網友們票選:像是《皇家特工》(Kingsman)的當紅鮮肉泰隆艾格頓(Taron Egerton)、《關鍵第4號》(I Am Number Four)的型男演員阿歷斯彼迪化(Alex Pettyfer)、《權力遊戲》(Game of Thrones)超人氣的Kit Harington、甚至連碩克艾佛朗(Zac Efron)都名列清單中。

主演《皇家特工》的泰隆艾格頓亦被視為新任蝙蝠俠人選之一。(劇照)

目前蝙蝠俠獨立電影預計2021年發行,究竟新任蝙蝠俠是誰?相信很快就會有答案。雖然賓艾佛力放棄自導自演非常可惜,但對蝙蝠俠劇本看來很有想法的導演麥里夫斯,相信也不會讓人失望的。

【本文由「電影神搜」授權轉載。】