【變種特攻黑鳳凰】票房跌幅創新低　導演西蒙金堡：我會負起全責

《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men : Dark Phoenix）打着《變種特攻》（X-Men）系列最終章的名號強勢來襲，但上映首週票房卻為系列作裏最差的一部。這樣就算了，到了上映第二週，又再創下超級英雄電影裏北美票房跌幅最大的紀錄，甚至超越了《蝙蝠俠對超人：正義曙光》的81%，足足跌了83.2%。

導演西蒙金堡（Simon Kinberg）雖然表示自己將為本片失敗扛起責任，但他可能也沒想到，這個真的是個很重的責任⋯⋯

《變種特攻：黑鳳凰》由西蒙金堡（左）執導。（《變種特攻：黑鳳凰》花絮）

超越BVS！《變種特攻：黑鳳凰》北美票房第二週跌幅驚人

《變種特攻：黑鳳凰》上映第二週的跌幅，超越所有超級英雄電影，上映第一個週五北美獲得1400萬美元的首日票房，但到了第二週的週五卻只剩下234.8萬，足足跌了83.2%，超越了《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）當時81%跌幅的紀錄。

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》票房跌幅亦相當驚人。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

雖然根據票房紀錄，《變種特攻：黑鳳凰》仍沒有超越《哈利波特：死神的聖物II》（Harry Potter and the Deathly Hallows Part II）的84%跌幅。但主要原因是當時粉絲們都急着去看《哈利波特》系列最終章，當時上映時首週票房就創下1.69億美元的驚人成績。而《變種特攻：黑鳳凰》上映首週票房僅快3300萬美元。

《哈利波特：死神的聖物II》上映首週就創下1.69億美元的驚人票房。（《哈利波特：死神的聖物II》劇照）

《變種特攻：黑鳳凰》整體票房表現低迷

而《變種特攻：黑鳳凰》第二個週末的票房跌幅可能也會達到74%，最近一次相同表現的電影為James Gunn監製的《魔童》（Brightburn），上映第二週就達到70.5%的跌幅，原本票房網站預測《變種特攻：黑鳳凰》第二個週末大約會賣出1300萬美元的票房，但如今可能只會到863萬美元左右。

啊……票房好慘。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

雖然導演先前曾表示，票房會滑鐵盧是他的責任，因為他無法讓觀眾和電影產生共鳴。但他本身其實很滿意這部電影，並在製作過程擁有一段難忘的美好時光。而粉絲與導演看來口味並不相同，不僅批評排山倒海而來，連帶的也影響了票房表現。不過也有很多粉絲為《變種特攻：黑鳳凰》抱不平，認為至少比《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men : Apocalypse）好看許多。

如果《變種特攻：黑鳳凰》想要稍微回本的話，可能必須依靠海外市場來賺回。目前《變種特攻：黑鳳凰》全球票房約為2億，其中海外票房佔了1.52億美元，約佔整體票房74%。

即睇《變種特攻：黑鳳凰》精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

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