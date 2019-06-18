【鐵甲奇俠】Marvel Studios官方許可　真盔甲研發成功具實戰用途

曾主持美國科普電視節目《流言終結者》（MythBusters）而聲名大噪的Adam Savage，他近日及其團隊有新搞作。在新節目《Savage Builds》上，展示研發成功的鐵甲奇俠（Iron Man）盔甲，並成功試飛。相信Marvel影迷都非常期待有朝一日，大家都可以成為鐵甲奇俠。

鐵甲奇俠的盔甲沒想到能在現實世界中出現。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

在節目《Savage Builds》首集中，Adam Savage再次為觀眾帶來驚喜。據他在節目上表示，他得知EOS 3D技術打印公司能夠打印鈦金屬，於是他靈機一觸，透過3D技術打印出鈦金屬，並藉此創造出令人驚嘆的鐵甲奇俠盔甲。所以從技術層面講，這盔甲不是用鐵製造，而是用薄鈦金屬所製造。除了鈦合金外，該盔甲還採用了胺基甲酸乙酯、玻璃纖維及3D打印尼龍而製成。

Adam Savage及其團隊成功製造出鐵甲奇俠的盔甲。（CNET 網上擷圖）

另外，這盔甲的設計獲官方授權。據Adam Savage稱，Marvel Studios為這盔甲提供了鐵甲奇俠盔甲的官方真實尺寸，所以這件盔甲的大小是跟足戲中鐵甲奇俠的設計。而且，為了能使該盔甲飛行，設計團隊還安裝了噴射背包（Jet pack），令使用者能像鐵甲奇俠一樣任意飛行，或在半空中停留。據了解，設計團隊把5個1000馬力的微型噴射裝置安裝在鈦合金盔裝上。雖然目前這盔甲無法令使用者真的飛至天空中，但它能夠在距離地面15英尺（約4.6米）的地方徘徊。

這套鐵甲奇俠盔甲是跟足Marvel Studios的官方真實尺寸，遠睇有點似Mark I。（CNET 網上擷圖）

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+ 10 + 9 + 8

除了識飛外，這盔甲最厲害之處是它能夠防彈，而且內置45發點22，9mm的子彈，具有真正的攻擊力。從短片可以見到，子彈在該盔甲上只留下輕微痕跡，或者這盔甲最後可能會作軍士用途。最後，Adam Savage重申：「這（設計）聽起來有點誇張，但我發誓，如果Tony Stark真有其人，他將會建造鐵甲奇俠盔甲，這技術證明了他如何做到，而他也絕對會使用這技術。」