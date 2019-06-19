【蜘蛛俠：決戰千里】中國版宣傳短片劇透　爆復仇者聯盟添新成員

引頸以待的Marvel電影宇宙第三階段收官作品《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）將在下週正式跟影迷會面，然而近日再有《蜘蛛俠：決戰千里》中國版宣傳片推出。 繼早前公開了蜘蛛俠神秘眼鏡的來源及功能外，新片再爆出另一秘密，竟然是有新成員加入復仇者聯盟，究竟是誰人獲邀呢？

由於其他超級英雄非常忙碌，Nick Fury轉找蜘蛛俠幫手。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

該片段長1分鐘，由不少舊畫面堆砌而成，包括介紹今集蜘蛛俠及神秘客要對付的敵人Elementals，原來牠們就是毀滅了神秘客宇宙的罪魁禍首。之後鏡頭一轉，聽到前神盾局局長Nick Fury解釋因為《復仇者聯盟4：終局之戰》的某次彈指打開了另一次元，但並沒有解釋是變形俠醫還是鐵甲奇俠那次，於是宇宙變得一片混亂，Elementals更侵擾地球。

接著見到前神盾局局長Nick Fury及其副手Maria Hill與蜘蛛俠一起商討對策，Nick Fury向蜘蛛俠指出他需要一個復仇者協助，但蜘蛛俠聽到後卻推三推四，先後問雷神、奇異博士及Marvel隊長可以代替他出戰，但一一遭兩人拒絕。

未知受哪次彈指影響，宇宙驟變得非常混亂。（《蜘蛛俠：決戰千里》預告擷圖）

之後就是一段蜘蛛俠的讀白，指出他不可以辜負期望。之後的畫面大多是舊的片段。直至39秒，蜘蛛俠與神秘客會面，並正式指對方成為復仇者聯盟成員。在鐵甲奇俠死後，美國隊長變老，如今終於再有新成員加入。可是，影迷一直懷疑神秘客的身份，至於神秘客最後是敵是友，相信有待電影上映時才會揭曉。