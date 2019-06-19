【蜘蛛俠：決戰千里】湯賀蘭中國宣傳除頭套無人識　即時執生救場

Marvel Studio MCU第3階段終極收官之作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），仍有一個星期多就會上映，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）已去到不同國家宣傳，最近就去到中國跟粉絲見面，但反應和迴響竟然跟在美國有極大落差？

仲有一個多星期就有得睇《蜘蛛俠：決戰千里》喇！（影片截圖）

「橋唔怕難，最緊要受」但湯賀蘭今次似乎不幸撞板，他照辦煮碗再次扮成「蜘蛛俠」現身宣傳，更計劃好一個驚喜，於適當時候在一班小朋友面前脫下面罩。這一招次次都work，都惹來尖叫。不過現實總會不似預期，今次就竟然失手，沒有得到想像中熱烈反應，甚至可以話頗為冷清，令他十分尷尬，不過湯賀蘭即時執生，主動走向小朋友身邊來個愛的抱抱，令氣氛再到反轉！

平時成日笑笑口嘅湯賀蘭今次都尷尬。（影片截圖）

事關主辦方今次請來是一班小朋友，湯賀蘭在脫下面罩後，他們沒有表現出預計中的反應，反而一面呆滯，似乎並未知道他是誰，看起來只是一名外國人，令到湯賀蘭都有點尷尬。不過湯賀蘭盡力救場，向小朋友送抱抱又細心睇他們的畫，當小朋友伸手摸向他的戰衣時又有向他介紹心口的「蜘蛛」標記，令小朋友們十分受落！

湯賀蘭挽回氣氛全過程

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