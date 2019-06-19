【人間失格】小粟旬演太宰治大玩鴛鴦浴　3女更共侍一夫

日本大文豪太宰治聞名文壇，一生經歷充滿戲劇性，他的自傳小說《人間失格》已曾多次被拍成電影及劇集。 這次由日本著名女攝影師蜷川實花執導的全新傳記片《人間失格》（人間失格 太宰治と3人の女たち），由小栗旬擔正主演這位帥氣又不羈的小說家，一生沉溺女色的他，更在戲中與眾多對手有不少激烈親熱戲份。

栗旬擔正主演傳奇文學家太宰治，是一位帥氣又頹喪的日本著名小說家。（《人間失格》海報）

太宰治一生求死 自殺過5次

日本著名傳奇文學家太宰治，生於日本青森縣，是無賴派小說家。有人說他一生只是求死，短短39年，自殺過五次，當中有三次是與情人一起「殉情」。一生人的經歷戲劇性到荒謬，最後一次自殺是1948年6月13日的深夜，他與崇拜自己的女讀者山崎富榮在玉川上水自殺，終年38歲，留下了《人間失格》等作品。

太宰治一生傳奇：

澤尻英龍華繼《整容天后》之後，再次與蜷川實花合作。（《人間失格》劇照）

新戲卡士好矚目

太宰治擁有一張迷倒眾多女性的帥氣臉蛋，或許正正就是他的氣質、不羈和頹喪的風格，讓不少女士都很崇拜他，甚至愛到可以與他生死相隨。這次全新的傳記電影《人間失格》由日本知名女性攝影師蜷川實花執導，由日本人氣一線男星小栗旬飾演太宰治。

日前片商公開其他演員陣容，卡士相當令人期待，藤原龍也演出小說家坂口安吾、人氣男模成田淩演出年輕編輯佐倉潤一、千葉雄大演出太田薫、瀨戶康史飾演作家伊馬春部、高良健吾演出年輕版的三島由紀夫。現實中的，小說家三島由紀夫，曾經公開舉出刻畫較深刻的作品來否定太宰治的文學，更表示非常討厭太宰治，相信小栗旬和高良健吾將會擦出不少火花。

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小栗旬與澤尻鴛鴦浴

小栗旬在《人間失格》電影中，將會周旋在3個女人之中。文豪太宰治一生沉迷女色。正印妻子由宮澤理惠飾演、澤尻英龍華飾演一名女作家，是太宰治的情婦、而二階堂富美則也有大膽演出，是最後陪着太宰治投河自盡的女人。

這次是繼《整容天后》之後，澤尻英龍華再次與蜷川實花合作，澤尻英龍華飾演的太宰治的情人，從最新預告中看來，已經看到小栗旬與澤尻有一起鴛鴦浴，再加上強勁的陣容，已令人很期待。電影將在9月13日於當地上映。

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