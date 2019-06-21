【完全邪惡指南】被封「鬼故復仇者聯盟」　8國恐怖民間傳說結集

喜歡恐怖故事的影迷，相信《完全邪惡指南》（The Field Guide to Evil）絕對合你口味。電影被封為「鬼故事復仇者聯盟」，由來自奧地利、土耳其、印度、英國、波蘭、德國、美國、希臘等8個國家，9位新晉導演執導，內容更集合了導演們故鄉的恐怖傳說，真的少點膽量都不敢看！

《完全邪惡指南》(The Field Guide to Evil)由來自奧地利、土耳其、印度、英國、波蘭、德國、美國、希臘等8個國家，9位新進導演執導。（《完全邪惡指南》海報）

《完全邪惡指南》集結了多個國家的恐怖民間傳說，有影迷指這根本是鬼故大集合，當中從恐怖的寓言、民俗禁忌和鬼怪故事都有。幾位新進導演共同執導，包括《Baskin》的Can Evrenol、德國電影《Good Night Mommy》的Severin Fiala Veronika Franz等都有份執導。

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神祕生物、邪靈、瓜頭人都會出現

《完全邪惡指南》(The Field Guide to Evil)電影原文片名有調查田野的意思，片中集齊不同國籍的導演，去改編他們故鄉的民間恐怖故事為主。這些傳說包括有傳統民俗禁忌、鬼怪傳說和寓言。從印度皇宮裡的神祕生物、無處不在的邪靈、美國民間盛傳的瓜頭人等等，故事富有各地特色。

即睇《完全邪惡指南》8個恐怖故事：