【Marvel】黑豹汎金屬盔甲無堅不摧　狼人亞德曼合金利爪攻唔入？

狼人及黑豹雖然目前仍未有機會齊齊出現在Marvel電影宇宙，但兩位超級英雄有一個共通點，都是靠超強的金屬幫助他們發揮自身的能力。前者靠亞德曼合金（Adamantium），而後者則靠汎金屬（Vibranium）。於是有網民分析，究竟汎金屬遇上亞德曼合金，哪個更加堅韌呢？

黑豹的汎金屬盔甲可以吸收任何類型的能量。（《黑豹》劇照）

汎金屬及亞德曼合金同樣在Marvel宇宙內出現，如美國隊長的盾牌，它由汎金屬及奧創的身體組成，而在Marvel漫畫中，還包含了亞德曼合金。這些材料與黑豹及狼人相當密切。有外國網民忽發奇想，當兩金屬相遇，究竟哪個會勝出呢？在Marvel漫畫世界和Marvel電影間，卻存在細微分別。

瓦干達存有大量汎金屬，使瓦干達成為世上其中一個科技最先進的國家。（《黑豹》劇照）

黑豹的汎金屬盔甲

汎金屬是一種非常稀有的金屬，全球只有非常少量的汎金屬，但在黑豹的家鄉瓦干達卻含有大量存貨。據Marvel漫畫記載，汎金屬是一種幾乎堅不可摧的金屬，在一萬年前因隕石而散落地球。當時瓦干達國王T'Chaka意外發現在瓦干達境內有不同的汎金屬。為了保護這資源，於是瓦干達實施鎖國，只透過出售少量汎金屬，再把賺到的錢建立在他們的新技術上，所以令瓦干達成為世上其中一個科技最先進的國家。

美國隊長的盾牌由汎金屬製造，所以美國隊長在《復仇者聯盟》時可以抵擋雷神錘的攻擊。（《復仇者聯盟》劇照）

汎金屬除了無堅不摧外，最厲害是可以吸收任何類型的能量，如聲波、動能及其他震動波。黑豹的盔甲都可以吸收任何類型的能量，這功能稱為Panther Habit。除了黑豹的盔甲外，美國隊長的盾牌都有此功能，所以美國隊長在《復仇者聯盟》（The Avengers）時可以抵擋雷神錘的攻擊。

狼人的爪子注入了亞德曼合金。（《變種特攻：狼人外傳》劇照）

狼人的亞德曼合金爪子

亞德曼合金是種密度極高的人造合金，純亞德曼合金能夠砍斷幾乎任何已知的物質。而在原著漫畫中，狼人的爪子是由True adamantium（純亞德曼合金）所製造，可是在電影中卻沒有特別註明這一點。在美國軍方進行秘密實驗時，在狼人身體內被注入亞德曼合金。因為他自癒能力使金屬產生變異，成功和其骨骼結合。這變異的亞德曼合金與汎合金的堅硬度相當，同時也使狼人的爪子幾乎無堅不摧。

在原著漫畫中，狼人的爪子是由True adamantium製造。（《變種特攻：狼人外傳》劇照）

可是電影卻從沒有出現這對決，那麼Marvel漫畫有沒有出現過呢？

雖然汎金屬可以吸收任何類型的能量，然而在漫畫中，黑豹的Panther Habit都無法抵禦狼人的亞德曼合金爪子。雖然黑豹和狼人較少較量，但在漫畫中，數次較量，黑豹的Panther Habit都不能抵擋狼人的亞德曼合金利爪。