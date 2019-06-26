【反斗奇兵4】勁爆公爵勁爆笑！　導演：奇洛李維斯私底下都係咁

《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）裏，奇洛李維斯（Keanu Reeves）是為了愛狗復仇的最強殺神，但Netflix全新原創《可能還愛你》（Always Be My Maybe）中他則讓我們看到他搞笑又有趣的另一面。

奇洛李維斯客串《可能還愛你》展現搞笑另一面。（《可能還愛你》劇照）

近日《反斗奇兵4》（Toy Story 4）導演Josh Cooley表示，邀請奇洛李維斯為「勁爆公爵」（Duke Caboom）配音是電影裏的最大驚喜，因為他很「震驚」奇洛李維斯本人的真實性格竟然是這麽有趣。

奇洛李維斯本人非常幽默

Josh Cooley近日提及奇洛李維斯的配音是他製作電影時獲得的最大驚喜，因為他實在對奇洛李維斯本人的性格感到太「震驚」了，他表示：「我沒想到奇洛李維斯不論是拍攝期間或是私底下都這麼的幽默，而且是那種自然而然的幽默，這個印象深深地在我腦海裏，我先前完全沒有想過是這樣。」

奇洛李維斯聲演「勁爆公爵」。（《反斗奇兵4》（Toy Story 4）劇照）

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先前《反斗奇兵4》首波評價出爐時，許多人認為勁爆公爵為電影增添不少亮點，不過其實不只電影裏勁爆公爵是「笑點」，為他配音的奇洛李維斯也是電影製作團隊的開心果。迪士尼目前釋出一些關於奇洛李維斯配音的幕後花絮影片，看完之後就會知道導演為何會有這種想法了。

「絨毛絕招」是最爆笑片段之一

除了勁爆公爵這個新角色受人注目外，另外兩位由基根米高奇（Keegan-Michael Key）以及佐敦比爾（Jordan Peele）配音的阿得（Ducky）和賓尼（Bunny）也是電影焦點。

阿得和賓尼亦是本片的亮點。（《反斗奇兵4》（Toy Story 4）劇照）

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而導演Josh Cooley以及製片Mark Nielsen聊到幕後的趣事時，也提及預告片裏的「絨毛絕招」片段非常有趣，他表示：「我非常喜歡阿得和賓尼的那個片段。在一無所知的情況下進戲院，他們與商店主人Margaret的片段絕對會讓觀眾們措手不及，沒有人能夠預料那種發展。」

雖然當初不少粉絲認為《反斗奇兵3》已經是完美句點，但從首波評價來看，《反斗奇兵4》絕對也是一部不會讓粉絲失望的續集。

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