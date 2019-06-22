【作家的謊言】張建聲演出軌男　松岡李那現實中點面對︰我會死忍

電影《作家的謊言︰筆忠誘罪》今個星期上畫，主角張建聲（Justin）更首當監製，為電影仆心仆命。由於電影講男人出軌，大婆同小三角色非常重要，當認定了何佩瑜（Jeana）會演正室後，大家都頭痛要一個怎樣的女演員，才可跟Jeana爭？結果松岡李那的出現，大局已定。

講起合作間的工作人員表現，大家笑到收唔到聲。（葉兆康 攝）

監製學徒張建聲

原來《作家的謊言︰筆忠誘罪》的劇本，3年前已去到張建聲手上，當時看畢這個初稿已經覺得好有趣。「當中講到兩性關係、人性醜惡、謊言恐怖，帶到好多信息畀大家。更吸引是當中的扭橋，肯定會讓觀眾感到意想不到。」不過故事個頭開得大，尾亦容易爛，於是阿聲就全程參與一齊度，慢慢更浮現不如做埋監製的想法。

張建聲︰「我是監製學徒，好在有阿一（蕭定一）和導演（孫立基）幫手，令我清楚知道要拍一部電影，先要有劇本、找投資方、前期工作等等，宣傳到上映都關你事，什麼都要理。」

阿聲坦言電影有點擔心，除了強敵林立，還有社會氣氛減少入場意慾。（葉兆康 攝）

「聽到松岡個名，靜咗……」

劇情講一個表面好男人的作家，原來都有出軌的一刻，女主角一早敲定是何佩瑜（Jeana），雖然她為角色增肥兼素顏登場，但怎說都是一名靚女，要個男人肯出軌的，一定是要更吸引的貨色。張建聲︰「情婦角色好難搵，要跟Jeana差不多水平的，想來想去都想不到要找哪位。直至老闆蕭定一突然說了一句︰『不如搵松岡』當時會議上我、導演跟編劇三個都靜了……為什麼？因為大家都覺得︰得喎！加上香港男士對日本女仔是存有幻想，她又懂少少廣東話，非常好的選擇。」

可唔可以話係標準的情婦眼神和身形呢？（官方劇照）

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「聽到松岡個名，靜咗……」

劇情講一個表面好男人的作家，原來都有出軌的一刻，女主角一早敲定是何佩瑜（Jeana），雖然她為角色增肥兼素顏登場，但怎說都是一名靚女，要個男人肯出軌的，一定是要更吸引的貨色。張建聲︰「情婦角色好難搵，要跟Jeana差不多水平的，想來想去都想不到要找哪位。直至老闆蕭定一突然說了一句︰『不如搵松岡』當時會議上我、導演跟編劇三個都靜了……為甚麼？因為大家都覺得︰得喎！加上香港男士對日本女仔是存有幻想，她又懂少少廣東話，非常好的選擇。」

兩位都合作愉快，尤其經歷了個半用以來的廣東對白班。（葉兆康 攝）

松岡畀自己的任務

得到這個機會，松岡非常開心，亦非常珍惜，落力去演。不過首要克服是廣東話對白。「我第一次睇到份劇本，嘩！冇可能完成到，不過Justin好有心機，他跟翻譯每日朝九晚五地陪我背對白，又好詳盡地解釋對白的意思，令我完全明白自己在講什麼。我知道今次是Justin第一次做監製，他每件事都好緊張，所以我都一定要做到最好，講到真正的廣東話對白。」

常言道，學外語，最易學一定係粗口，連松岡都認同︰「Bad thing is easy」其中有句對白要她向Jeana講︰「我畀返廿皮你，搵個黑鬼嚟X你好唔好？」要講出神髓，先要明白當中意思。松岡︰「我明呀，Justin解釋得好清楚，哈哈……我要知道每句說話的意思，完全明白所有句子和角色，才知道怎去演繹。」

訪問片段中，松岡會反過來教張建聲一句日文罵人的說話，通常是在職場上使用，意思是叫下屬「你食屎啦！」想學記得點擊睇片。

阿聲講得冇錯，香港男士係對日本女仔有幻想。（葉兆康 攝）

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樓梯口勾引，好難忍喎。（官方劇照）

面對出軌，如何自處？

劇情講出軌，作為男士的張建聲，坦言一定會面對不少誘惑，但只要你是深愛自己的伴侶，很多誘惑你不去想，就已經不會存在。相反松岡李那就以女性角色切入，雖然今次是演情婦，但反過來如果是演正室，她也有一套自處。「看你有多愛對方，如果你仍然想跟他在一起，我會扮不知道，因為說了出來就很難補救。（就是要啞忍？）看你自己的接受能力吧，你總想自己會改變他。」原來松岡咁忍得，愛佢嘅真係要對佢好啲呀！

鳴謝

張建聲

服裝︰Trim Studio

造型︰Samantha Cheung

松岡李那

服裝：Snidle

場地提供：CUBUS 28