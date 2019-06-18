【MTV電影電視獎】《復仇者聯盟4》掃3獎　羅拔唐尼奪最佳英雄獎

2019年MTV影視大獎（2019 MTV Movie & TV Awards）於美國時間6月17日在聖莫妮卡機場Barker Hangar內舉行。賽前在電影組別獲最多四項提名的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），最終贏得三大獎項。至於電視劇組方面，《權力遊戲》（Game of Thrones）同獲最多四項提名，但最終只能抱走最佳電視劇獎項。

《復仇者聯盟4》贏得三個獎項，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼及「雷神」基斯咸士禾夫送上祝福。（Getty Images for MTV）

今年MTV影視大獎由《沙贊！神力集結》（Shazam!）男星Zachary Levi擔任主持，而他本身都獲兩項提名，包括最佳英雄及最佳喜劇演出。可是，前者最終由「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑《復仇者聯盟4》奪得；而後者則落入加拿大影星Daniel Levy，他憑《Schitt's Creek》David Rose一角力壓「沙贊」Zachary Levi及《我的超豪男友》Awkwafina，為該加拿大劇集贏得此項殊榮。除了贏得最佳喜劇演出外，《Schitt's Creek》還入圍爭奪最佳電視劇獎，可是最終失敗而回，由《權力遊戲》奪得。

MTV年代獎由狄維莊遜奪得。（Getty Images for MTV）

至於MTV影視大獎中兩大獎項，MTV年代獎（Generation Award）及MTV開拓者獎（Trailblazer Award），分別由狄維莊遜（Dwayne Johnson）及韋史密夫（Will Smith）妻子Jada Pinkett Smith奪得。

2019年MTV影視大獎完整得獎名單