【反斗奇兵4】新角色阿得與賓尼成最大笑位　真實身份大有來頭？

彼思動畫工作室（PIXAR）《反斗奇兵》（Toy Story）動畫睽違9年，續集電影《反斗奇兵4》在美國上映獲得熱烈好評！有笑又有淚的全新劇情引發熱烈討論，相信看完電影的朋友們都對於新角色印象深刻，其中除了小叉（Forky）、勁爆公爵（Duke Caboom）之外，國外網友覺得最亮眼的相信就是阿得與賓尼（Ducky & Bunny）了，這兩隻毛茸茸的可愛絨毛玩具個性與外表迥異，超大反差製造了許多笑料，而背後替他們配音的正是許多人都非常熟悉的喜劇演員「Key & Peele」！

阿得與賓尼由黑人搞笑組合「Key & Peele」聲演。（《反斗奇兵4》劇照）

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《反斗奇兵4》（Toy Story 4）除了劇中兩大主角「胡迪警長」、「巴斯光年」幕後配音巨星湯漢斯（Tom Hanks）、Tim Allen之外，本次宣傳活動也邀請其他配音演員到場參加，其中最受關注的新角色就是奇洛李維斯（Keanu Reeves）的勁爆公爵（Duke Caboom）了！

奇洛李維斯聲演的「勁爆公爵」是影迷關注的焦點之一。（《反斗奇兵4》劇照）

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相信看完《反斗奇兵4》後大家對於阿得與賓尼這對可愛的娃娃也是印象深刻，與外表高反差的他們有許多「邪惡的想像力」都在電影中出現搞的大家都快笑翻，絕對會是本片的一大亮點，如此驚人的幽默感其實來自早就闖出的名號的⋯⋯

Key & Peele。（節目《Key & Peele》宣傳照）

如此驚人的幽默感其實背後來頭也不小，是早就火紅許多年、美國頻道「Comedy Central」的「Key & Peele」，兩人許多爆笑短劇大家早就不陌生，即使在兩岸三地也有不少粉絲。其中的佐敦比爾（Jordan Peele）也已升格為導演，執導的《訪．嚇》（Get Out）同時得到四項奧斯卡金像獎提名，其中贏得了最佳原創劇本，另外近期的《我們．異》（Us）都帶來全新的恐怖驚悚電影時代，在《反斗奇兵4》後相信又會被再次拿出來討論！

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