【復仇者聯盟】鷹眼後Join拍攝一舊雲　鐵甲奇俠十年內冇機會翻生

Marvel年度票房巨片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame），全球累積票房距離突破《阿凡達》（Avatar）的冠軍紀錄只差4000多萬美元，更有瘋狂Fans入戲院睇足120次，朝向破健力氏世界紀錄之路邁進。觀眾對於當中情節仍然有很多討論。於上一集《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers：Infinity War）消失、這一集才歸隊的「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）是話題焦點之一，但他最近卻承認自己在開場戲的段落，並不清楚到底發生了什麼事。

《復4》一開場第一幕就是鷹眼教導女兒射箭，卻突然在一剎那之間目睹妻兒灰飛煙滅、讓他又錯愕又憤怒（《復仇者聯盟4》劇照）

《復4》一開場就是鷹眼教導女兒射箭，卻在一剎那之間目睹妻兒灰飛煙滅、讓他又錯愕又憤怒。其實謝洛美維納在拍攝時，也跟角色處於同樣的情況之中，因為《復3》與《復4》是接連開拍，他在《復3》並無戲分，所以並不知道《復3》的結君是魁隆彈指消滅了地球上一半人口，所以在拍《復4》的第一場戲時，演他妻兒的演員突然冇影，令他一頭霧水：「到底佢哋去晒邊？」

按圖看鷹眼於《復仇者聯盟4》裡的轉變▼

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為了挽回《復3》的慘痛收場，復仇者聯盟眾英雄在「終局之戰」付出了沉重代價，有人因此犧牲。雖然Marvel Fanes發起連署希望能讓鐵甲奇俠東尼史達翻生，但編劇之一的Christopher Markus表示，Marvel應該10年內都不會讓已逝的英雄翻生，因為他們的犧牲才會有龐大的戲劇張力，不會讓觀眾覺得只是噱頭而已。

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