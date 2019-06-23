【蜘蛛俠決戰千里】3年前爆《復4》結局　湯賀蘭又劇透被拍檔討厭

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）一向是有名的「劇透王」，近日他與兩位拍檔Zendaya以及Jacob Batalon宣傳新戲《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）時，就自爆原來早在3年前，已將《復仇者聯盟：終局之戰》中一個最關鍵的戲份劇透給兩個拍檔，更表現得好得戚，認真絕啊！

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）是Marvel兩大劇透王之一。（Tom Holland/IG相片）

《蜘蛛俠：決戰千里》的時間點正正就是設定在《復仇者聯盟：終局之戰》之後，所以單從預告中已經深深能感受到「蜘蛛俠」對犧牲自己的「鐵甲奇俠」相當不捨，更為了他流下男兒淚，心情久未平復。

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湯賀蘭（Tom Holland）近日忙於與各演員出席活動，宣傳新戲《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）。（GettyImages）

3年前被劇透 兩位拍檔爆超無奈

近日，湯賀蘭與Zendaya以及Jacob Batalon接受訪問時，兩位「蜘蛛俠」的好拍檔就表示，他們早在2016年就已經知道「鐵甲奇俠」會在《復仇者聯盟：終局之戰》死去，矛頭直指是從湯賀蘭口中得知這消息。Zendaya表現得相當無奈：「他太早告訴我了！」，而湯賀蘭就透露自己早就知道「鐵甲奇俠」要死。

早在3年前，Zendaya以及Jacob Batalon已慘被湯賀蘭劇透「鐵甲奇俠」會死掉。（Tom Holland/IG相片）

湯賀蘭簡而快地爆雷表現得戚

Zendaya接着說表示他早就知道了，「所以我們也需要知道了」，完全感受到有個喜歡劇透的朋友，真的又愛又恨。湯賀蘭更即席回憶起當時告知兩位拍檔這關鍵發展的情境，原來他當時很輕鬆地說：「YO，怎麼樣？『鐵甲奇俠』死了」，就這樣簡而快地，爆出一個超級重要的劇情，更指這就是知道這劇情最好的方式，「難道你會覺得在戲院看戲時，會是第一次知道這事的時候嗎？才不會呢！」