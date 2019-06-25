蜘蛛俠有望「三代同堂」？湯賀蘭：想同前兩代拍《跳入蜘蛛宇宙》

如果有機會，湯賀蘭（Tom Holland）非常樂意與歷代蜘蛛俠：杜比麥奎爾（Tobey Maguire）以及安德魯加菲（Andrew Garfield），合作拍攝真人版的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）電影。

在Marvel電影宇宙（MCU）系列作品中飾演彼得柏加（Peter Parker）的「蜘蛛仔」湯賀蘭，接連於兩部《復仇者聯盟》（Avengers）及《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）等電影出演後，在6月28日上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far from Home）中也將再次穿上我們熟悉的紅藍戰服。這位演員近日表示，他非常樂意與兩位前輩──杜比麥奎爾以及安德魯加菲所飾演的兩版蜘蛛俠──一同合作，打造一個「蜘蛛宇宙」。

《蜘蛛俠》有望「三代同堂」嗎？（《蜘蛛俠︰決戰千里》劇照）

湯賀蘭表示：「那樣就太棒了，真的會非常非常酷，絕對也是一件粉絲們希望看到的事。所以，無論Marvel和Sony到底會不會這樣做，決定全都在他們手上，而不是我。我不能直接走進他們的辦公室，然後說『Kevin Feige！我們接下來就這樣做吧！』。但這個蜘蛛宇宙絕對是個超棒的點子。」

湯賀蘭、安德魯加菲、杜比麥奎爾，你心中的彼得柏加是哪一位？

湯賀蘭版的蜘蛛俠在2016年《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）中正式登場，接着在2017年推出首部個人電影《蜘蛛俠：強勢回歸》，而續集《蜘蛛俠：決戰千里》也將於6月28日在香港上映；此外，他也在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）以及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Endgame）電影中登場，也就是說，湯賀蘭已經在5部電影中演出了彼得柏加這位角色，這也讓他成為至今演出過最多次電影版蜘蛛俠的演員。

重溫「蜘蛛仔」於《美國隊長3：英雄內戰》首次登場劇照▼

+ 5 + 4 + 3

話雖如此，最初由森溫美（Sam Raimi）執導，Sony Pictures推出的《蜘蛛俠》三部曲，依然是許多粉絲心目中印象最深刻的經典蜘蛛俠電影，當時由杜比麥奎爾飾演彼得柏加，而姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）則飾演Mary Jane。森溫美版《蜘蛛俠》上映時也造成轟動，並為日後的超級英雄類型電影打下一片市場。杜比麥奎爾在2004年的《蜘蛛俠2》中回歸演出，並在2007年《蜘蛛俠3》為這系列畫下句點，雖然森溫美及杜比麥奎爾都有意要讓這系列推出第四部作品，但最後都在計畫成形前，與Sony分道揚鑣。

重溫杜比麥奎爾版《蜘蛛俠》系列劇照▼

+ 6 + 5 + 4

發現《蜘蛛俠》系列電影受歡迎及票房支持度超乎預期後，Sony決定重啟這個系列。與其延續《蜘蛛俠3》的故事，2012年的《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）選擇帶來全新的演員以及故事。該片講述另一段全新的起源故事，並找來愛瑪史東（Emma Stone）飾演Gwen Stacy，安德魯加菲則飾演新版彼得柏加。

這部電影的票房十分亮眼，打鐵趁熱的Sony也在2014年推出續集《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2），但就像杜比麥奎爾一樣，安德魯加菲也在Sony籌備更新一版蜘蛛俠的時期選擇離開。

重溫安德魯加菲版《蜘蛛俠》系列劇照▼

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真人版「蜘蛛宇宙」有可能實現嗎？

在Sony推出動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）並獲得廣大迴響之後，證明了粉絲的確願意接受多位蜘蛛俠跨界合作，這樣看來讓安德魯加菲、杜比麥奎爾與MCU版的蜘蛛仔「三代同堂」，一起當你友善的好鄰居其實並非不可能──只是一切仍操之在Sony以及Marvel手上了。

《蜘蛛俠：決戰千里》將於6月28日上映，搶先欣賞精彩劇照▼

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