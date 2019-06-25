【蜘蛛俠：決戰千里】小辣椒唔睇《復仇者4》　湯賀蘭寸爆回應

全球人氣鉅作Marvel Studio電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映2個月，幾乎無人不談論有關《復仇者聯盟4》的劇情、消息以及週邊新聞。不過原來真係有人會冇睇過《復仇者聯盟4》，事主仲要係演員之一！

「小辣椒」、湯漢斯、湯賀蘭和積佳蘭賀一同出席《The Graham Norton Show》。（影片截圖）

早前「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的戲中情人「小辣椒」桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）出演節目時，記錯自己從未出現過在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中，誤以為那是在拍《復仇者聯盟》，令人感到疑惑「究竟她有沒有看過自己有份出演的MCU作品？」

近日湯漢斯（Tom Hanks）、「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、「神秘客」積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）和「小辣椒」一同出席外國節目《The Graham Norton Show》，為《反斗奇兵4》（Toy Story 4）和《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）宣傳，今次「小辣椒」再度搞笑，令湯賀蘭唔小心寸親佢！

湯賀蘭唔小心寸親「小辣椒」。（影片截圖）

節目中，湯賀蘭提及有關「鐵甲奇俠」之死時，他補充：「仍未睇戲嘅人真係唔好意思，如果你仲未睇你應該住喺石頭下面。」當湯賀蘭講完這句時，坐在他旁邊的積佳蘭賀即時點頭望向「小辣椒」，「小辣椒」尷尬笑着點頭，湯賀蘭才知道她到目前為止仍未看過《復仇者聯盟4》，令到全場爆笑！

不過此時湯漢斯亦笑着回應湯賀蘭：「你不要劇透她啦！」而「小辣椒」只能由頭尷尬笑到落尾。

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湯賀蘭寸親「小辣椒」片段

Tom Holland spoilea Vengadores: Endgame en The Graham Norton Show y a Gwyneth Paltrow se le queda la cara a cuadros al reconocer que aún no la ha visto 😂😂 pic.twitter.com/tAK6vaUhJb — Blog de Superhéroes 💥 (@blogsuperheroes) June 24, 2019